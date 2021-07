Juan José González, ante la anulación del Estado de Alarma: "No nos hemos sentido presionados por el Gobierno"

Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE, para analizar los comentarios que se han vertido tras la sentencia que “anuló” el estado de alarma.

“La reacción de los ministros ha sido de acatamiento judicial y en alguna ocasión se hace alguna valoración que se inserta el debate jurídico y la libertad de expresión, sin que por este sentido se deje de considerar que esa crítica en cuanto a las resoluciones judiciales es una crítica positiva que favorece el debate y fruto del fortalecimiento del Estado democratico de derecho” asegura el presidente.

“El debate se ha desarrollado durante varias deliberaciones profundas con una gran altura en la discusión jurídica porque todos los integrantes son personas de gran categorçia jurídica, fundamentalmente la divergencia por 6 votos contra 5, estriba en la delimitación del instrumento jurídico para quienes formaron parte de la sentencia mayoritaria con su voto el estado de excepción era una herramienta adecuada, eso conllevaba una suspensión de derechos pero esencialmente en los ámbitos de libertad de circulación, de residencia y reuniones en ámbitos privados. "El sector minoritario, en el que me incluyo, entendíamos que la herramienta fundamental era el Estado de Alarma, no había suspensión sino restricción de derechos en estos ámbitos”, explica Juan José.

“No me molesta las declaraciones de la Ministra de Defensa, sino que son apreciaciones respetables, valoro con una perspectiva desde su punto de vista la consideración sobre las elucubraciones doctrinales como un juicio de valor que emite contra el contenido de la resolución” confiesa González. Por otra parte, el presidente del TC niega haber recibido llamadas del Gobierno antes de esta decisión y asegura que “la preocupación desde mayo ha sido estudiar el escrito inicial de demanda, la enorme corriente doctrinal, escritos de especial relevancia sobre el Estado de Alarma o fundamentalmente posiciones jurisprudenciales no solo internos sino que también de Europa”. E insiste que “no ha habido presiones del Gobierno para que se apoye el Estado de Alarma, además si nos sentimos presionados lo podemos denunciar, nuestra labor es la preparación del asunto para llevarlo al debate de un pleno jurisprudencial”.

Ante la pregunta de un abuso de la injerencia política en la judicial, en la que se cuestiona la división de poderes, Juan José explica que “los asuntos en su contenido del TC, al resolver con planteamientos estrictamente jurídico cuestiones que afectan a la vida pública del Estado y la vida política son los que determinan la complejidad y los intereses de estas deliberaciones tan profundas de la que no nos vemos liberados”. A la pregunta de si sobre ha habido algún planteo de magistrados del TC por descalificaciones de compañeros del mismo tribunal responde que “sí ha habido deliberaciones profundos internas, pero sin enfrentamientos entre el Tribunal Supremo y el TC, a veces es la complejidad de los asuntos lo que nos lleva a esto”.