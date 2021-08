Juan Gestal: "Cuando se produjo el macrobrote de Mallorca, hubo que priorizar la vacunación a los jóvenes"

El epidemiólogo Juan Gestal ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la evolución de la pandemia en pleno verano.

Gestal afirma que “aunque hayamos llegado al objetivo del 70% no llegamos a la inmunidad de rebaño y es difícil porque ahora con la variante delta tendríamos que llegar al 82%”. “No sé cuándo llegaremos porque de lo que se trata es del número de vacunas que tengamos disponibles”. Por otra parte, asegura que se tendría que haber puesto en marcha la vacunación para el grupo de menores de 12 años en adelante que entraran al colegio próximamente, de hecho están siendo el cuarto grupo con más incidencia, asegura el epidemiólogo.

Juan pone de manifiesto: “No culpo solamente a los jóvenes ya que sus actos están siendo el resultado de factores que están interviniendo y cosas que están viendo en la sociedad, pero igualmente son comportamientos inadecuados. Cuando se produce la quinta ola con el macrobrote de Mallorca, era el momento de priorizar la vacuna a los jóvenes, se tendría que haber hecho antes y ahora tendríamos la situación resulta, además de imponer medidas restrictivas para evitar que el virus se expanda por toda España, no se hizo nada de aquello y ahora lo estamos pagando, si los jóvenes ven que quienes tienen que tomar medidas drásticas ante una situación tan terrible como una pandemia y no las toman pues ellos continúan con esos comportamientos”.

“Entiendo que sea necesaria una tercera dosis para los grupos más vulnerables, pero no podemos hablar de esto ya que en nuestro país aún tenemos a personas sin la primera o segunda dosis, incluso en algunos países la tasa de vacunación ronda el 1% o 2% y sería conveniente mandar vacunas a estos países que no impide que no podamos vacunar con tercera dosis cuando ya estén vacunados los que le falta primera y segunda dosis en nuestro país pero solo los grupos de vulnerables” explica Gestal.

Sobre la posibilidad de tranquilizar a la población y hacer la presión a las instituciones en que se vacune a los menores de 16 años antes de entrar a los centros de educación, afirma que “la epidemiología de esta quinta ola es diferente y la transmisión es mayor que la británica, esta ola está afectando a los jóvenes y también a los niños, y con la apertura de los centros vamos a tener un problema porque la inmunidad de las vacunas en quienes no han pasado la infección es menor con la delta por eso tenemos casos de infecciones en vacunados y con mayor carga viral que antes. Sin embargo, no está teniendo una gran tasa de mortalidad sino casos leves o asintomáticos ya que ha llegado con un importante porcentaje de la población vacunada, el virus está atacando a los jóvenes que están siendo los que están incumpliendo las medidas de seguridad. En cuanto a las normas, creo que es importante continuar con ellas aunque ahora la hostelería no tenga tanta importancia, pero tenemos que seguir respetando las distancias de seguridad y procurar llevar la mascarilla en el exterior”.

Finalmente, el epidemiólogo expresa que “seguramente el virus se quede con nosotros y tenemos que mantener aún las medidas de distancia social que son fundamentales, lo único que puede suceder es que las medidas se relajen si el virus no es tan letal”.