Jorge Alcalde, divulgador científico, en TRECE: "Se habla de Afganistán como la Arabia Saudí del litio"

Jorge Alcalde, director de la revista QUO y divulgador científico, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contarnos la importancia en minerales y tierras raras de Afganistán.

Alcalde explica que “el litio es uno de los minerales más estratégicos de cara al futuro de la economía mundial porque intervienen la digitalización de la economía y la economía verde, es decir, estas dos líneas de economia que mas van a crecer depende a día de hoy de la extracción y producción de litio y Afganistán es un terreno riquísimo en este mineral, de hecho, un informe de 2010 del Departamento de Defensa de Estados Unidos hablaba de Afganistán como la Arabia Saudí del litio y este mineral aparece en muy pocas zonas del planeta”.

El divulgador apunta que “es cierto que el hecho de tener litio en el subsuelo no es una garantía, de hecho, las grandes reservas de litio no se encuentran en países con litio, que recordamos que es el mineral de las baterías móviles, por ejemplo, Chile y Bolivia son grandes extractores de litio pero el mayor productor de baterías de litio es China con un 80% de baterías de litio para coches o móviles. El problema de Afganistán es que llevan mucho tiempo sobre cómo aprovechar el litio no solo desde el punto de vista económico sino estratégico también, es muy complicado extraerlo y Afganistán es un país a años luz para tener las infraestructuras necesarias para conseguir extraerlo pero si puede jugar un papel de establecer alianzas con otros países y China que está cerca y tiene la tecnología para que sean ellos los que se encarguen de usar la infraestructura y beneficiarse”.

Jorge Alcalde explica que “las tierras raras son un conjunto de minerales que son abundantes pero no han tenido una aplicación en la industria hasta hace poco y forman parte de nuestro día a día en móviles, pantallas de ordenador o las naves espaciales, todas ellas son de difícil extracción y contaminantes. China que lleva años contaminando mucho sin problema ha girado su política un poco hacia una economía verde presionada por el resto del mundo, así que vendría bien tener un lugar fuera de China donde seguir practicando sistemas de extracción fuera de los estándares ecológicos del mundo desarrollado pero seguir beneficiándose, eso es lo que podría hacer Afganistán”.

Sin embargo, asegura que China tiene un problema ya que “hay un intento de cobre, en 2017 ya inició una millonaria inversión para la extracción de cobre en el país afgano que no le ha dado ningún beneficio por las guerras intestinas entre diferentes facciones afganas, la corrupción de las autoridades que se hacían cargo de la gestión de infraestructura, dificultad de poner de acuerdo a los diferentes actores dentro del país, lo hicieron imposible pero no se descarta que lo vuelvan a intentar con otro mineral como zinc o cobalto”.

Alcalde destaca la importancia de tener minerales: “El zinc está presente en casi toda nuestra salud como las sales de zinc son interesantes para la concepción de algunas composiciones químicas de la farmacia y está presente en el mundo de la construcción. El cobalto es fundamental no solo para la producción de energía y su almacenamiento sino también para la transmisión de energía, parecen invisibles pero están en nuestra vida cotidiana y competirán con otros minerales que China lleva la voz cantante como el sodio, el mundo de la tecnología funcionará según fane un mineral u otro en un futuro, si China tiene un gran potencial en sodio ahora en Afganistán pueden enriquecerse más aún”.

Finalmente, afirma que “es difícil valorar cuánto más pueden tener y no se ha podido investigar porque la tecnología de subsuelo es cara y complicada, se sabe que tienen reservas de gas en el norte y que los talibanes en buena parte del tiempo además de financiarse con opio, se han financiado con lapislazuli”.