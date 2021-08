El incendio que arrasa Ávila: "Hay que dar gracias que no se ha llevado ninguna vida humana"

José Francisco Hernández, delegado de la Junta de Castilla y León en Ávila ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la última hora del incendio de Ávila.

Hernandez afirma que “el comportamiento del operativo ha sido admirable en las peores circunstancias climatológicas que nos podemos encontrar, con un viento superior a los 30 km/h alcanzando los 80 km/h, una temperatura que rozó los 40ºC y una sequedad en el ambiente sobre 5%, el viento hizo materialmente imposible la labor de extinción devorando hectáreas de matorral, bosque y algunas edificaciones, destacando que dentro de la enorme dificultad no hemos tenido que lamentar pérdidas relevantes en ningún tipo de inmueble, en definitiva, un incendio con las peores características posibles para ser sofocado. Nos encontramos en la jornada de hoy con un trabajo perfectamente planificado nocturno con más de 500 efectivos en el franco sur con los municipios del Valle del Alberche que están teniendo un comportamiento ejemplar, tenemos perfectamente planificado un operativo de 500 personas por la noche y efectivos terrestres con la colaboración de la ciudadanía en tareas auxiliares. Estamos convencidos que esta noche será clave en extinguir el incendio, tardaremos mucho tiempo en extinguirse ya que estará en torno a las 12.000 hectáreas pero es un incendio que de alguna manera empezamos a controlar con el parón que hicimos. Ha sido sin duda el incendio más grave de los últimos años en Castilla y León en los últimos 20 años, ahora toca acabar con él y ayudar a los ciudadanos a perder sus bienes”.

Por otra parte, indica que “hemos reordenado el desalojo de todas las personas que estaban evacuadas en el Pabellón de Carlos Sastre que eran 400 personas aproximadamente, la franja del Valle Amblés han ido recuperado cierta normalidad dentro de la tragedia y muchas de las personas habían vuelto a sus municipios pero de alguna manera oficialmente lo harán en las mejores condiciones de seguridad. Alguna vivienda se ha podido ver afectada pero no muchas y hay que dar gracias a que no hemos perdido ninguna vida humana y no tenemos heridos ni en el operativo ni en los vecinos.”

El delegado apunta a que ”no es cierto que se pensara que el incendio de Navalacruz lo tomamos como algo menor en comparación al incendio de El Raso, no ha habido coincidencia temporal en el origen de los dos incendios y es por la tarde cuando tenemos de uno a cuatro incendios contando con el de El Raso, entonces es cuando se multiplica el trabajo con los 500 efectivos que tenemos, le podemos asegurar que no es un incendio que no se haya infravalorado además desde el jueves estábamos preparados por la situación de alerta pero las condiciones y el terreno adversos nos impidió que los elementos naturales y los cortafuegos que preparemos frenase el fuego que devoró todo lo que encontró a su paso, debemos dar gracias a que no entren por los núcleos urbanos de los municipìos, esperamos a que concluya el incendio para poder evaluar si ha habido algún fallo pero yo creo que en todo caso lo que se ha hecho es hacerlo lo mejor posible con los recursos que tenemos”.