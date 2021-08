Galiacho, sobre la subida de la luz: "Es extraño que Garzón no hable cuando hace unos años criticaba a Rajoy"

Juan Luis Galiacho, director de ‘elcierredigital.com’, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la situación ante la subida del precio de la luz que batirá este jueves su cuarto récord histórico consecutivo

Galiacho pone de manifiesto que “mañana sacaremos el currículum del señor Garzón que siempre ha criticado en su Twitter la subida de la luz por parte de otros partidos como el PP y ahora se dedica a hablar de olimpiadas y libros, parece que ahora no existe este tema para él y desde el 9 de julio no tuitea sobre ello, desde el 9 de julio que mostraba su preocupación por esta radical subida de la luz que ahora Echenique dice que hay que salir a la calle y va a estar en todos lados, no sé si significa una crisis en Podemos ya que son diferentes facciones que cada vez están más abiertas, como diría Echenique, cada vez son más los espacios que cada uno domina en esa coalición que en vez de morada parece mas de ruptura”.

Indica que “hay que distinguir que encontramos diferencias entre PSOE y Podemos o el propio Podemos interno que es una ruptura total porque está dividida en diferentes partidos que se reparten el poder, lo que hemos retratado hoy en ‘elcierredigital.com’ es como se le llenaba la boca hace unos años a los representantes de Podemos mostrando su transparencia y si entras ahora en su portal de transparencia no te encuentras con nada, ni tampoco lo que según ellos aportan al partido. El tema de la luz es otra mas de las incógnitas que encontramos en la fisura de Podemos. Es extraño que Garzón, una persona super activa en redes sociales no hable de este tema cuando hace unos años estaba criticando al tema de Rajoy una subida que no era tan elevada y ahora se mantiene callado hablando de otras personas”.