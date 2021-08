Fernández-Lasquetty, sobre el impuesto a los madrileños: "Es constitucionalmente imposible"

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la propuesta del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la que estudia un impuesto para las rentas altas en la Comunidad de Madrid.

Fernández-Lasquetty dice que “ya sabemos que el verdadero designio de este gobierno es colocarnos un impuesto a los madrileños por el hecho de serlos, aparte de ser una barbaridad jurídica, es especialmente grave en un gobierno que es capaz de dar cualquier privilegio a los independentistas pero además es una cosa absurda ya que a España le va bien porque a Madrid va bien,llevamos 16 años bajando los impuestos y gracias a que se trabaja bien. Lo que pasa es que gente como Ximo Puig necesita esconder que tiene la deuda más alta de España y que quiere gastar lo que no tiene, por eso pide algo imposible jurídicamente como poner un impuesto a Madrid”.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno de España lo imponga, explica que “está trabajando desde hace un par de años en dar un hachazo fiscal a los madrileños, cosa que no tiene ningún beneficio para ningún español, el Gobierno no lo puede hacer y es constitucionalmente imposible y si lo hacen se enfrentan no solo a los madrileños sino también al conjunto de los españoles, y las elecciones de Madrid fue un ejemplo, el líder socialista diciendo que no se iban a subir cuando su intención era de que sí y al final lo pagaron con su derrota. Depende de todos los madrileños defender nuestros impuestos bajos y el modelo que nos está haciendo ir bien, también en la gente de que muestren su rechazo al hachazo fiscal a los madrileños”.

Por otra parte, pone de manifiesto que “Madrid no tiene impuesto de patrimonio al igual que como todos los países de la UE. A partir de un estudio que encargaron a un importante instituto valenciano que descubre que la mayor parte de los valencianos que vienen a Madrid son jóvenes de entre 20 y 35 años que están buscando una carrera profesional. Pienso que es buena la competencia fiscal ya que nos obliga a los gobernantes a sacar la mayor eficiencia de cada euro y no tenemos derecho a sacar el dinero de los euros de sus bolsillos, la realidad es que Madrid gastando 500 euros/habitante tenemos mejores infraestructura que la Comunidad Valenciana frente a los 3500 o 3800 euros/habitante que gasta Valencia, ahí nos podemos imaginar el despilfarro de los gobernantes socialistas de la Comunidad Valenciana”.

El consejero de Economía y Hacienda asegura que “vamos a seguir bajando los impuestos como llevamos 16 años seguidos y sin subir ninguno, lo que ha hecho que 53 mil millones de euros se quede en manos de los madrileños que se lo ganaron, en Madrid ha crecido más la economía y vamos a continuar en esta la línea”.