Chema Gil, sobre la situación en Afganistán: "Durante estos años hemos hecho un trabajo paupérrimo"

Chema Gil Garre, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para hablar de la situación que vive actualmente Afganistán.

Gil explica que "lo de Kabul está siendo un asalto absoluto y total. Debemos tomar nota desde España de que nuestra embajada ha sido víctima de ataques de bombas con muertes de personal y asesinados de forma cínica, otros países también están haciendo lo mismo que es abandonar la embajada y dejar los servicios mínimos, lo que debemos pensar es que abandonar Kabul es la decisión correcta”.

El codirector pone de manifiesto que “es cierto que a lo largo de la historia ningún país ni ninguna civilización ha tomado el control de Afganistán. Tenemos que hablar que China está extrayendo tierras raras en determinadas zonas como Bagdad apoyados por los talibanes que protegen esas explotaciones de tierras raras, Rusia ahora se va a sacar la espina de lo que supuso la Guerra de Afganistán de los años 80 que es donde nace el fenómeno terrorista Al Qaeda y después el que atacó las Torres Gemelas desde Afganistán, 20 años después pudimos atacar a los terroristas y los reconocimos como actores internacionales, ellos han marcado parte de la agenda internacional y 20 años después han dejado miles de muertos, también se ha visto afectada la economía añadiendo que no hemos acabado con el problema del narcotráfico que ha crecido este año, en definitiva, hemos hecho un trabajo paupérrimo y los talibanes no van a ofrecer garantía de liberación y no van a dejar de ser lo que son suponiendo una amenaza internacional”.

“Hace falta recuperar información internacional, los españoles deben saber que idiotizarnos con cosas inmediatas nos hacen perder la perspectiva de lo que pasa en un mundo complejo, Afganistán va a ser un polo de inseguridad internacional donde se va a mezclar la ideología de los talibanes y el régimen que está ahí, el terrorismo yihadista y el crimen organizado transcanional, además animo a los españoles a que vean lo que pasa en el mar del sur de China donde hay barcos proa con proa en una situación prebelicosa. El mundo es complejo y desde los medios es bueno hablar de lo que pasa en el mundo, el mundo se ha convertido en una aldea global y todo lo que tiene que ver con economía e inseguridad internacional es el reflejo de lo que pasa en Afganistán donde gente como estos talibanes con 20 años de confrontación y ocupación no van a ceder” explica Chema.

Gil recuerda que “Rusia quiere sacarse la espina en Afganistán. Tened en cuenta que este país fue el paso previo inmediato a la caída de la Unión Soviética a partir de 1988, y ahora gobierna en Rusia un señor de la KGB como Putin”.

En cuanto a la gente que hay que repatriar, Chema indica que “debemos partir del hecho de que España ya trajo gran parte de sus traductores pero debemos preguntarnos si solo debemos traer a la gente que ha apoyado a la embajada. Si se trata de un centenar de personas debemos hacer un estudio de esos perfiles porque hay que filtrar a cad uno de los que vaya a venir por lo que se trata de un tema de repatriación de ciudadanos a España que necesitan un estatuto de refugiados en España por lo que es complicado, la situación evolución de una forma tan rápida que puede pasar cualquier cosa allí”.

En cuanto a la situación de periodistas que parece que no van a repatriar y están pidiendo visados apunta que “la situación es muy difícil, si verdaderamente todo esto se precipita, la expatriación desde Afganistán puede complicarse mucho, hemos visto en el pasado donde esas repatriaciones han sido muy complicadas con mucho riesgo y si los americanos van a mandar fuerzas especiales para expatriar a su gente debemos tomar nota que nosotros hemos sido atacados por las fuerzas más hostiles dentro de Afganistán”.