La advertencia del economista Rotellar a Sánchez: "Menos triunfalismo y más reformas estructurales"

José María Rotellar, catedrático de Economía y profesor de la UFV, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar si el discurso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido convincente o no.

Rotellar pone de manifiesto que “es obvio para estar contentos que en este trimestre se hayan creado puestos de trabajo y se haya recuperado el nivel de puestos de empleo porque son personas que recuperan su bienestar, pero no hay que caer en el triunfalismo que es lo que está haciendo el Gobierno, ya que hay 133.000 ocupados menos que antes de la pandemia, hay 313.000 parados más de la pandemia, hay más 1.050.000 hogares en los que no trabaja en los que no trabaja ninguno de los miembros activos, hay un problema importante para los que perdieron un puesto de trabajo con la pandemia encuentren de nuevo, 400.000 personas en ERTE, lo cual genera un horizonte nada positivo desde la perspectiva económica por lo que necesitamos más actuación en reformas estructurales que necesita la economía y menos triunfalismo”.

“Es mayor la temporalidad que los contratos indefinidos y lo que es preocupante es que esto sea flor de un día cuando estos niveles de recuperación no se acercan a los de previamente de la crisis, aunque Sánchez diga que el FMI espera que España sea el país que más crezca en 2022, el propio FMI asegura que la recuperación no está consolidada porque hay que volver a la senda de estabilidad presupuestaria, ya que no está controlado aún el conjunto de cuestiones sanitarias que pueden incidir en una serie de reformas que aumentan potencialmente el crecimiento de la economía y que el crecimiento se mantenga a medio y largo plazo, cosa que no está haciendo España, en conclusión, España se está recuperando ahora rápidamente porque es la que más ha tardado en empezar la recuperación”, explica Jose María.

“Es verdad que fuimos uno de los países donde cayó más la economía según la OCDE, algo más de un 10% del PIB, pero lo que tiene que tratar Sánchez es que el país no se empobrezca, de hecho, está pasando respecto a los demás países europeos cuando ellos también han pasado por una pandemia, está impactando de forma distinta” explica Rotellar.

Para empatar con los niveles económicos pre-pandemia y de nuevo crecer realmente Rotellar afirma que “depende mucho de que el Gobierno haga las reformas estructurales que precisa la economía, pero en los momentos actuales no antes no antes de finales de 2022 o principios del año 2023, el gobierno sigue manejando un escenario por encima de las previsiones del FMI y demás instituciones, sosteniendo que este año crecerá en torno al 5,6% y el año que viene entorno al 7%".

“El techo de gasto no financiero que presentó ayer el Gobierno es un auténtico despropósito, ya que incorpora una gran parte de gastos estructural porque no se va a poder situar con los ingresos ni aumentando los impuestos, solo conseguirá empobrecer a la economía y el empleo, por otra parte no va a poder sostener el endeudamiento de manera perpetua, ya que ahora el BCE está respaldando esa financiación, pero habrá que volver a una estabilidad”.