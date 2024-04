Vota | ¿Debe investigarse la relación de la mujer de Sánchez con empresas beneficiadas por contratos públicos?

El PP solicitará al Ministerio de Economía el expediente del concurso público que, aseguran, benefició a dos empresas durante la pandemia y que contó con una recomendación firmada por la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado que van a "exigir transparencia" y ha puntualizado que quien tiene que dar respuesta no es la mujer del presidente sino el propio Pedro Sánchez 'motu proprio'.



Durante su participación en un acto del Partido Popular en Alicante el portavoz popular también ha explicado que "si no ha entendido cómo hay que reaccionar ante sospechas de corrupción o ante sospechas de aprovechar su posición política para beneficiar a su entorno, será ante una comisión de investigación en el Congreso y en el Senado o ante el juez".



Según ha relatado el diario 'El Confidencial', Gómez firmó una carta de recomendación en 2020 a dos empresas en la adjudicación de un contrato de 7,7 millones de euros que emitió el propio Gobierno de Pedro Sánchez.



Según esta información las empresas, Barrabés y The Valley, que forman la UTE Barrabés-The Valley, podrían haber sido beneficiadas en este concurso público siendo uno de los accionistas, Carlos Barrabés, quien diseñó el Máster en Trasformación social competitiva que dirige la mujer de Sánchez.



Fuentes del PP han indicado que "es muy grave que el Gobierno conceda una adjudicación millonaria a la empresa que contrató a la mujer de Sánchez, siendo este quien lo autoriza como presidente del Ejecutivo. Las explicaciones ya no es que sean urgentes: son imprescindibles".



"Estamos asistiendo a un goteo incesante de informaciones que apuntan a la labor de mediación de la mujer de Pedro Sánchez con empresas que han recibido fondos millonarios del Gobierno y que han disparado su facturación después de su labor de intermediación", han añadido.



Además, han apuntado que nunca la actuación de la pareja de un presidente del Gobierno ha suscitado dudas acerca de su legitimidad ni ha comprometido la labor de un líder del Ejecutivo en nuestro país: "un nuevo hito que se logra bajo la Presidencia de Pedro Sánchez".