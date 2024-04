Vota | ¿Cree que Pedro Sánchez seguirá pactando con Bildu si necesita sus votos?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado este jueves que EH Bildu no califique a ETA de banda terrorista, ya que considera que "hay que llamar a las cosas por su nombre".

Sánchez se ha referido a la actitud del candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, de no reconocer a ETA como banda terrorista en la rueda de prensa con la que ha cerrado su participación en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo.



Otxandiano ha pedido este viernes perdón a las víctimas de ETA si las ha ofendido, pero ha seguido sin calificar a esta organización de terrorista y ha reclamado sacar esta cuestión de la campaña electoral.



Al preguntarle si eran suficientes esas declaraciones de Otxandiano, Sánchez ha subrayado que, evidentemente no lo son, y ha recalcado que "hay que llamar a las cosas por su nombre".



"ETA no fue una banda armada, ni un movimiento de liberación nacional, como dijo Aznar. Fue -ha añadido- una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española".



Ha subrayado que hace más de diez años que ETA no existe y que fue derrotada por la unidad de las fuerzas políticas y de la sociedad vasca y española, gracias al impulso del expresidente del Gobierno Jose Luis Rodríguez Zapatero y con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior y Patxi López como lehendakari.



El presidente del Gobierno ha resaltado esas contribuciones del PSOE a hacer posible la derrota de ETA y lograr la libertad y la democracia en Euskadi y en España.



Al preguntarle si declaraciones como las del candidato a lehendakari pueden hacer que se replantee la relación del Gobierno con EH Bildu ha explicado que su Ejecutivo es de coalición y está compuesto por dos formaciones, PSOE y Sumar.



A partir de ahí ha asegurado que va a seguir hablando con todos los grupos parlamentarios menos con uno, Vox, para sacar adelante medidas en favor de los ciudadanos como la revalorización de las pensiones o la gratuidad del transporte público.



"Lo que hacemos es acordar medidas que benefician a la mayoría social del país. Con eso -ha apostillado- está dicho todo".