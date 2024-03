Vota | ¿Cree que hay una campaña orquestada por el Gobierno contra Isabel Díaz Ayuso?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que la denuncia de la Fiscalía a su pareja por supuesto fraude a Hacienda forma parte de una campaña contra ella de la Moncloa, desde donde le han pedido que dé explicaciones porque es un tema "muy grave".

La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas por supuestamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.



El Ministerio Público presentó la denuncia, que ha adelantado eldiario.es y a la que ha tenido acceso EFE, el pasado 5 de marzo ante los juzgados de Madrid sobre unos movimientos sospechosos de las sociedades de González Amador, pareja desde 2021 de Díaz Ayuso, por su enriquecimiento durante la pandemia.



En declaraciones a los periodistas en Castelldefels (Barcelona), Isabel Díaz Ayuso ha subrayado que esta denuncia parte de una "inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid".



"Ahora tocaba el novio, esto es parte de lo que llevo sufriendo hace cinco años", ha señalado Ayuso, que ha añadido que estaba al corriente de la inspección de Hacienda y que sabía que "iban a intentar" crear una "trama", cuya existencia ha negado.



Ha apuntado a la Moncloa para denunciar que "desde primera hora está llamando a las televisiones pidiendo más madera" y ha asegurado que su pareja no está recibiendo un trato "normal" y que sus datos están "dando vueltas por las redacciones".



Posteriormente, en una entrada en su perfil de X, ha añadido:"La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue Directora General en el Ministerio de Justicia con Zapatero".



Desde el Gobierno, su portavoz, Pilar Alegría, ha pedido a la presidenta madrileña “más transparencia y menos fruta”, y que dé “explicaciones urgentes” porque la denuncia "es muy grave".



Ha considerado además que “sería fundamental” que Díaz Ayuso participe en la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de la pandemia para dar estas explicaciones, que también han demandado, desde el Congreso, PSOE, Sumar y Podemos.



El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha utilizado, por su parte, la misma red social empleada por Ayuso para responder: "Cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros, la Agencia Tributaria está obligada a dar traslado a la Fiscalía. A Miguel Ángel Rodríguez se le ha ido la mano con la dosis de populismo en este caso".



Desde las filas de su partido han indicado, por el contrario, que será la pareja de Díaz Ayuso la que tendrá que responder ante Hacienda.



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro además que Isabel Díaz Ayuso no está investigada y el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha considerado "evidente" que hay "una cacería" desde el Gobierno contra la presidenta de la Comunidad de Madrid para difuminar el caso Koldo.



Más dura con Ayuso y con la respuesta de Feijóo ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha dicho que el líder el PP ha sido "tibio" y ha hablado "con la boca pequeña" porque tiene "miedo" de denunciar la corrupción en su partido. "Lo que está haciendo es intentar evitar que su destino sea el del señor Casado", ha advertido.



"Algo debe de no querer contar la señora Ayuso cuando pone el parche antes de que salga el grano, porque está hablando de la Agencia Tributaria o está hablando de quién ocupa no se qué cargo", ha señalado la ministra, quien ha apuntado a que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude".