Vota | ¿Cree que el caso Begoña Gómez será el final político de Pedro Sánchez?

El PP ha exigido este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dé la cara" en una comparecencia urgente "hoy mismo" porque "la Moncloa está investigada por corrupción" después de que el juez Juan Carlos Peinado haya citado a declarar a su mujer, Begoña Gómez, como investigada.

"Cualquier presidente con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo ante esta citación", ha dicho el portavoz del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa en la sede del partido para evaluar la decisión del juez de citar a Gómez el 5 de julio en una investigación por delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.



Sémper ha recalcado que "ningún país de la Unión Europea protagoniza un escándalo de esta índole" y ha subrayado que este caso "no es ético, no es estético y no se puede despachar como si nada".



"Hoy queda desmontada la estrategia mediática de un Gobierno que trata de tapar con insultos las graves sospechas de corrupción que penden sobre él", ha remarcado.



Por ello, ha insistido en que las explicaciones del jefe del Gobierno "deben llegar hoy mismo sin más dilación" y ha añadido que también es ya momento de que los socios de Sánchez "se retraten" y den su opinión sobre este asunto.



"Sánchez condena a este país a ver cómo su mujer se baja de un coche y entra en los juzgados a dar explicaciones sobre supuestas prácticas corruptas", ha comentado, al tiempo que ha instado al presidente a garantizar su respeto a las actuaciones judiciales.



Tras recordar que Sánchez pidió dimisiones en el pasado a imputados, ha insistido en que debe comparecer para despejar todas las dudas, dejando claro que el PP no está haciendo oposición a Begoña Gómez, sino a Pedro Sánchez, por "encubrir sus presuntas prácticas corruptas e incurrir en su supuesto conflicto de intereses".



Con todo ello, Sémper ha llamado a españoles a responder ante "este escándalo sin precedentes" el próximo domingo, día en que se celebran las elecciones europeas."España y los españoles no nos merecemos este escándalo", ha concluido.