Vidal-Quadras habla en 'El Cascabel' sobre el atentado que sufrió: "Ellos han matado a muchos"

Casi cinco meses después de sufrir un atentado que casi acaba con su vida, Alejo Vidal-Quadras se sienta en el plató de 'El Cascabel'. El exvicepresidente del Parlamento europeo y exdirigente del PP y de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha asegurado no tiene duda de que fue el régimen iraní el autor del atentado que sufrió en noviembre pasado, pero ha dejado claro que no ha conseguido su objetivo y luchará contra él el resto de su vida.

"Estoy casi al 95 %"

Vidal-Quadras sufrió el atentado el pasado 9 de noviembre cerca de su casa en Madrid y cuyo presunto autor material sigue en paradero desconocido. El político ha anunciado que se encuentra bien cinco meses después del ataque: "Me encuentro bien, estuve muy mal física y anímicamente después del atentado, pero ahora estoy muy recuperado. He tenido mucha ayuda. Estoy casi al 95 %".

Los detenidos del atentado

La investigación del atentado sigue su curso en la Audiencia Nacional, pero hasta que no detengan al autor material e intelectual no avanzará, según el propio Vidal-Guadras: "Hay dos personajes clave que están huidos. Los que han detenido son secundarios. Los dos claves; el organizador, un marroquí, y el sicario que me disparó, que es franco tunecino, los tienen fichados. Si pillaran a uno de estos avanzaría mucho la investigación. No sé más detalles porque está bajo secreto de sumario".

El número 1 en la 'lista negra'

Desde el primer momento, Vidal-Quadras responsabilizó al régimen iraní de lo ocurrido. Pese al ataque, el exvicepresidente del Parlamento Europeo, no cede en su apoyo a la oposición iraní: "Yo, en mi etapa en el Parlamento Europeo, siempre he apoyado públicamente, a nivel internacional, a la oposición iraní". Además, Vidal-Quadras continúa definiendo al régimen iraní desde su punto de vista, sin que las amenazas hagan mella en sus principios: "El régimen iraní es un régimen autocrático, totalitario, misógino, terrorista, es lo peor de lo peor. Financian actos terroristas, financian a Hamás a Hezbollah, las milicias chiitas. Ellos han matado a muchos disidentes del régimen. Pero, recientemente, ya han empezado a atacar a objetivos occidentales. Es decir, en el año 2018 se desbarató un intento de atentado en Francia. Una reunión donde había muchos políticos internacionales. Querían matar también a John Bolton, ex consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y consejero de seguridad de Trump. Ahora matan a través de profesionales, pagan y matan a quien sea. Salió una lista negra y yo estaba el principio. Enemigos del régimen, y yo estaba el primero.

Actualidad política: Amnistía

Alejo Vidal-Quadras también se ha referido a la actualidad política en su entrevista: "La amnistía nunca verá la luz. Todo es un gran engaño". Además, el exvicepresidente del Parlamento Europeo, analiza el futuro de la legislatura de Pedro Sánchez y vaticina que "no se agotará"

