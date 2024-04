Una víctima de violencia machista relata el calvario de vivir bajo la amenaza de su maltratador

Un caso espeluznante. El único que se ha dado en España. La víctima ha hablado en exclusiva con El Cascabel desde el lugar donde está escondida. "Antes del primer año de relación, ya le había puesto la primera denuncia, pero se la quité. Cuando salió, fui a recogerle con mi madre y él me prometió que dejaría de beber". Así ha arrancado el testimonio de Gracia en TRECE.

Golpes. Insultos. Amenazas, incluso enviadas al teléfono de una amiga suya. Y eso que tiene una orden de alejamiento de 300 metros y que tiene prohibidas todas las comunicaciones. "Es muy desagradable. Insultos, vejaciones, violaciones y todo lo que me ha hecho. Yo creo en la justicia divina, pero la humana también. Yo pagaba el exceso de alcohol", ha explicado Gracia en una conversación con Antonio Jiménez, antes de añadir que "yo vivo pegada a un móvil, por el pánico. Él vive en Torremolinos ahora. Convivimos cuatro años".





Sin embargo, esto no es lo peor. El presunto maltratador es abogado penalista y se representa a sí mismo. En otras palabras, él la interroga a ella. El presunto maltratador interroga a la víctima. Y lo que le urge es más protección, sobre todo de cara al juicio que han aplazado a junio del año que viene.

Durante su entrevista en 'El Cascabel', la víctima de violencia machista ha realizado una reflexión. "Para que te peguen no necesitas tener una herida. Me pegó en la cabeza, pero no tenía un morado ni nada. Para mi no es presunto, es mi maltratador. Mi cabeza tiene un precio", ha lamentado.