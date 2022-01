La joven que denunció por abusos al exmarido de Mónica Oltra defiende que perdió su trabajo por venganza

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha solicitado comparecer en la Diputación Permanente de Les Corts para explicar el informe que su departamento remitió al Síndic de Greuges con datos sobre abusos a menores tutelados en la Comunidad Valenciana.

A raíz de estas cifras, el defensor del pueblo emitió una resolución que recogía que entre el 20 de junio de 2020 y el 20 de junio de 2021 el número de menores de edad víctimas de abusos bajo medida de protección en la Comunidad ascendió a 175: 127 en acogimiento residencial y 48 en acogimiento familiar.

El PPCV se hizo eco y volvió a pedir tanto la dimisión de Oltra (Compromís) como la apertura de una comisión de investigación sobre la gestión de menores tutelados por la Generalitat. Este lunes también ha solicitado que comparezca al respecto el jefe del Consell, el socialista Ximo Puig. Como sindica 'popular', Mª José Catalá denunció la semana pasada que la situación de los menores tutelados "no se trata solo de un caso aislado por estar vinculado a la vicepresidenta", en alusión a Oltra y la condena a su exmarido por abusos sexuales a una menor tutelada.

En 'El Cascabel' de TRECE ha estado Teresa, que hace cuatro años denunció al exmarido de Mónica Oltra por abusos. En el programa presentado por Antonio Jiménez ha explicado cómo fue su paso por los centros tutelados de la Comunidad Valenciana: "Mis padres no me podían mantener y las asistentas se metieron por medio. Me llevaron a un centro de tutelados...Estuve desde los cuatro años hasta los siete, pero en centro de día. A los nueve volví a entrar hasta los 15 que me cambiaron a otro centro. Acabé a los 18 recién cumplidos".

También ha señalado que en ningún momento se ha sentido respaldada por las instituciones: "No encontró amparo ni ayuda". En la actualidad "La verdad que ahora estamos muy mal. Estamos en la calle, ahora nos han recogido unos días varios familiares. Estamos sin trabajo, sin casa y sin nada", ha señalado respecto a su situación actual.

Además, Teresa ha explicado que ella y su pareja perdieron el trabajo cuando el hospital en el que trabajaba pasó a titularidad pública, algo que considera como una especie de venganza por la denuncia que presentó: "Perdí el trabajo. No quisieron saber nada de mí porque fuimos a ver qué pasaba. No nos pagaron finiquito, ni a mí ni a mi pareja. Cuando fuimos a hablar nadie nos quiso dar información. Nos marearon de un sitio a otro". Por último ha explicado el tiempo que ha pasado desde que denunció esta situación: "Lo he denunciado una vez y así estoy desde hace cuatro años".