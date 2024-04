Teodoro León Gross lamenta que Sánchez lleva un mes "sin responder sobre los negocios de su mujer"

El periodista y escritor Teodoro León Gross ha afirmado este lunes en 'El Cascabel' de TRECE que, cuando antes el periodismo era "un actor con capacidad de ejercer influencia en el poder, que éste se sintiera controlado, ahora Sánchez se ha pasado un mes sin dar respuesta parlamentaria o pública sobre los negocios de su mujer". León Gross ha realizado esta reflexión tras presentar su libro "La muerte del periodismo".

En la entrevista con Antonio Jiménez, el también profesor titular de Comunicación en la UMA ha asegurado que "de todo lo que hemos visto este fin de semana, que ha sido extraordinario con el aquelarre en Ferraz, desde la carta hasta el anuncio, yo creo que el manifiesto firmado por decenas de periodistas hablando de golpismo democrático y judicial es seguramente lo más extraordinario e inquietante". Asimismo, el periodista ha apuntado que "Los españoles están entre los tres países cuyos ciudadanos creen menos en las noticias. Se generan burbujas informativas".

"He decidido seguir, con más fuerza si cabe". Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha zanjado las dudas y ha informado de su decisión de mantenerse al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión sobre su continuidad. Un periodo que abrió el miércoles por carta a la ciudadanía a raíz de una denuncia de Manos Limpias contra su mujer y en el que ha estudiado "si merecía la pena soportar el acoso" que, ha dicho, sufre su familia "desde hace diez años". Y, pese a que ha asegurado que "esta campaña de descrédito no parará", ha aclarado finalmente que no renuncia al cargo, que trabajará por una "regeneración democrática" y ha pedido una "movilización" contra "el fango" y las "prácticas tóxicas".

Pedro Sánchez durante su comparecencia en Moncloa. FUENTE: EFE





Este lunes de máximo hermetismo antes de su comparecencia (ni su círculo más cercano sabría qué ocurriría) Sánchez ha acudido por la mañana al Palacio de la Zarzuela para comunicar su decisión al rey Felipe VI, lo que hacía pensar, a priori, que podría dimitir. A continuación, se ha dirigido a La Moncloa, donde se ha reunido con su núcleo duro: la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el secretario de organización del partido, Santos Cerdán.

Los tres, que se han enterado de la decisión de Sánchez apenas media hora antes de su comparecencia, estuvieron presentes en otro encuentro (sin el jefe del Ejecutivo) en Moncloa el pasado miércoles para analizar la carta de Sánchez a la ciudadanía, al que también acudieron el ministro Óscar Puente y el jefe de gabinete de Sánchez, Óscar López.