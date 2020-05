El subdirector de El Mundo: "No vi a nadie rasgarse las vestiduras por informes erróneos que afectaban al PP"

Esteban Urreiztieta, subdirector del diario 'El Mundo', ha hablado este miércoles en 'El Cascabel' de TRECE acerca de la denuncia que la Guardia Civil recogió en su informe para la jueza Carmen Rodríguez-Medel. En el documento se habla, ha explicado Urreiztieta, sobre la "falta de colaboración del Gobierno para conocer toda la información que tenía el Ejecutivo antes de tomar la decisión de autorizar las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer y, sin embargo, prohibir algunas como las propuestas por la Iglesia Evangelista".

El subdirector de 'El Mundo' "señala abiertamente" al Ministerio de Sanidad y a la Delegación del Gobierno como los dos organismos que trataron de obstruir la investigación del Instituto Armado. "De ahí que la jueza haya procedido a la imputación del delegado del Gobierno en la capital [José Manuel Franco]", ha añadido Urreiztieta.

Preguntado por las irregularidades y supuestos errores que algunos medios de comunicación han señalado en el informe de la Guardia Civil, Urreiztieta ha querido separar, por un lado, que el ministro del Interior quisiera conocer la existencia de ese informe, algo que el subdirector de 'El Mundo' ha calificado como "absolutamente injustificable", y, por otro lado, el informe en sí.

Urreiztieta ha afirmado que "es cierto que tiene imprecisiones, que contiene valoraciones y que contiene tipificación de delitos, cosa que es cuestionable". No obstante, el periodista tiene claro que es documento "no es muy diferente a decenas de informes que de manera preliminar emite la Policía Judicial en otros muchos procedimientos y yo no he visto a muchísimos periodistas que se están rasgando las vestiduras por este informe denunciar con la misma virulencia y la misma pasión informes que claramente eran erróneos y que afectaban al Partido Popular". En este sentido, Urreiztieta ha recordado los informes sobre el Caso Gürtel que resultaron ser erróneos.

En conclusión, Urreiztieta ha apuntado a que "el informe es absolutamente mejorable, pero lo más grave de todo es la injerencia política a la hora de exigir conocer ese documento para interceptarlo y pararlo".