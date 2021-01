La profecía de Isabel Díaz Ayuso en septiembre sobre Salvador Illa que se ha cumplido punto por punto

Isabel Díaz Ayuso es una de las políticas que más protagonismo ha cobrado a lo largo de la gestión de la pandemia en nuestro país. Sus choques con el Gobierno central y los desencuentros con el ministerio de Sanidad han sido casi una contante que ha convertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el centro de los ataques de los más acérrimos defensores de Sánchez y su ejecutivo.

Recientemente hemos conocido la noticia, oculta durante semanas, de que el mismo Salvador Illa, en plena campaña de vacunación y con una más que probable tercera ola en el horizonte (si es que no estamos ya inmersos en ella), ha decidido abandonar sus funciones para centrarse en rescatar al PSC de Miquel Iceta en las próximas elecciones catalanas. Una noticia que, contada un 28 de diciembre, hubiese sido una inocentada, se ha hecho realidad, algo que anticipó ya en septiembre la misma Isabel Díaz Ayuso.

La predicción cumplida de Ayuso sobre Salvador Illa

Sobre la cuestión del ministro de Sanidad, Díaz Ayuso afirmó en su entrevista en 'El Cascabel' de TRECE que el cambio de mensaje del ministro se debía a una estrategia pra ganar puntos en el sector radical independentista: “El tiempo demostrará si Illa es candidato del PSOE en Cataluña o no. Para un público del independentismo, meterse con Madrid, da puntos. Mientras que en la Comunidad de Madrid y en el resto de España estamos orgullosos de los catalanes, vamos a seguir trasladando apoyo a Cataluña. Para el electorado independentista que odia, y está rabioso, da puntos meterse con Madrid. Meterse con Cataluña en Madrid no aporta nada, pero al revés sí”.

Y Ayuso volvía a tener razón.



�� “El tiempo demostrará si Illa es o no el candidato” pic.twitter.com/lf7G3DM5Mz — Jony Arroyo ���� (@jonyarroyo) December 30, 2020

Se trató de un momento que las redes sociales no dejaron pasar por alto el día en el que conocíamos la noticia del futuro político de Salvador Illa. Un momento en el que Isabel Díaz Ayuso demostrar estar en lo cierto, ya en septiembre.

La entrevista a Isabel Díaz Ayuso en septiembre en 'El Cascabel'

El vídeo de la entrevista completa:

Vídeo

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, respondió a las preguntas de Antonio Jiménez y Susana Ollero en 'El Cascabel' de TRECE sobre la situación de la Covid-19 en la capital de España, la falta de apoyo y cambios de mensajes del Gobierno tras comenzar a colaborar con la administración madrileña, y las restricciones que se aplicaban en toda la comunidad ante el aumento de casos, entre otras cuestiones.

En primer lugar, sobre la situación de la Comunidad, su presidenta explicó que "todos estamos perdidos. Necesitamos ley, orden y ayuda para hacerlo todo. Los viernes anunciamos las restricciones si son necesarias, y lo haremos paulatinamente y con organización para que la gente sepa a qué atenerse. Pero desde que el Gobierno ha dicho que íbamos a hablar y colaborar, todo ha sido un desorden, más que antes que estábamos solos, pero necesitamos estar acompañados”.

Ayuso aseguró entonces conocer cuál es el camino a seguir para frenar el avance de la epidemia: “Tenemos una estrategia clara, que no podemos volver a confinar, es la solución que impuso el Gobierno, muy fácil y prolongada de manera política, pero ahora es distinto, nos vamos a arruinar si seguimos encerrados. Los políticos estamos obligados a encontrar los métodos más justos. Confinar al 100% para encontrar al 1% contagiado no es la solución, sino encontrar a ese 1%. La gente necesita ganarse el pan. La gente mayor ha perdido facultades durante el confinamiento, mucha gente ha quedado deprimida. El confinar sin más, es fácil, pero no se trata de eso. Hemos comprado 5 millones de tests, estamos hablando con las farmacias y queremos que el Gobierno nos ayude”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no dudó en pedir apoyo al Gobierno, a pesar de su cambio de postura: “Tengo que contestar al presidente del Gobierno, a quien he escrito en innumerables ocasiones para sentarnos a hablar en estos últimos 12 meses. Por su fuerte arraigo nacional, la Comunidad de Madrid tiene que tomar fuertes medidas, lo he dicho en muchas ocasiones. He dicho muchas veces que me preocupaba el aeropuerto, que no haya estrategia para los brotes, la vuelta al colegio", decía en TRECE.

Además, señaló los motivos que ella veía en esta falta de colaboración: "Si vamos tarde no será por nuestra parte. Le pido a Sánchez que volvamos a la foto, se ha decidido trasladar a la opinión pública que hay rifirrafes, tensión entre ambas administraciones. Tengo muy claro lo que necesita Madrid y no me he movido de ello. Son sus ministros quienes han decidido a lo largo de la semana que ahora nos llevemos mal por unos encontronazos provocados por no habernos movido de nuestra línea, porque sabemos lo que queremos para Madrid. Pero no quita que hablemos, dialoguemos y que si el Gobierno nos traslade propuestas buenas para todos, las integremos”.

Díaz Ayuso explicó que, por falta de trabajo, no sellegó a esta situación, porque, según dijo ya en septiembre, “no he hecho otra cosa desde marzo que trabajar 24 horas de lunes a domingo para que esto acabe. Está siendo durísimo para los ciudadanos que son víctimas de la descoordinación y de no dar mensajes claros. Siempre que Moncloa quiera hablar estaré ahí y cuando dé medidas buenas, las aplicaremos. Pero le pido que no cambiemos los mensajes sobre la marcha, que utilicemos Madrid para otras cuestiones de fondo, que no nos pongan en el foco constante. Tenemos innumerables aciertos, hacemos lo que se puede. Si solo pesan los errores, cuando tenemos un problema abrimos el informativo y portadas con él, espantamos inversión privada, comercios, turistas y el desanimo va a cundir. La vida sigue y tenemos que poner los mecanismos, dar seguridad y certeza y pensar en la capacidad de recuperación de Madrid y España”.

En esta línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha añadió que “desde el PSOE tienen una hoja de ruta de intentar que todo lo que ocurra sea siempre culpa de Madrid, pero si leo todo lo que hemos hecho, nosotros estamos trabajando, con acierto y con errores. Lo que sé es que Madrid está muy maltratada, y yo estoy aquí para asumir todos los errores y las críticas, pero por en medio se están llevando las críticas de una comunidad que es muy trabajadora, que sufre y pelea, no puede estar siempre en el foco de todo lo malo”.

Las palabras de Illa contra la gestión de Ayuso

En cuanto a los mensajes que había trasladado el ministro Illa sobre qué debe hacer Madrid, Ayuso quiso ser muy tajante: “Durante el verano, cuando en Cataluña y en Aragón la situación era complicada, no he oído al ministro Illa decir que les confinen y que haya un cierre total. Desconozco esa motivación. Tengo claro que si yo consigo detectar quién está contagiado y el Gobierno con las competencias que yo no tengo me ayuda a establecer esas cuarentenas, la Comunidad de Madrid le va a dar toda la atención, recursos y ayuda. No creo que haya habido una capacidad diagnóstica como esta en todo el mundo. Vallecas ha sido foco en estos días de manifestaciones demagogas, que no me sorprenden porque estoy acostumbrada a la demagogia contra todo lo que hacemos. Le tengo que decir a los ciudadanos que confíen en las medidas que estamos tomando. Está siendo muy duro, no hay medidas acertadas, humanamente con lo que tenemos trabajamos a diario. Me disculpo a los ciudadanos por las medidas de movilidad, pero si entre todos contribuimos, lo consideramos”.

En cuanto a los aumentos de casos en Madrid que en sepriembres se vivía, Díaz Ayuso explicaba que ya se anticipó a ellos, pero que el Gobierno no le ofreció más ayuda: “En una de las últimas videoconferencias trasladé mi preocupación porque íbamos a pasar de la nada a todo al final del estado de alarma. Manifesté mi desencuentro no por querer pasar de fase, sino porque nadie me explicaba por qué no podía, y luego se demostró que no había comité de expertos. Pero nosotros a lo largo del verano hemos estado siempre con aforos, cerrando por las noches, haciendo tests porque tenemos uno de los mejores del mercado, construyendo un hospital, hemos resuelto la vuelta al colegio con 1.100.000 alumnos, hemos aumentado nuestra capacidad serológica… No hemos dejado de trabajar ni un momento. Este desencuentro y esta desinformación traslada a los ciudadanos un hastío absoluto porque no saben qué pueden hacer. Pido que nos sentemos, que hablemos al unísono, que trabajamos unidos, porque no estamos en una pandemia, sino en muchas: social, económica… Es momento de encontrar soluciones”.

Sobre los efectos de las medidas y las restricciones tomadas, Ayuso comentaba que “esta semana ya notamos que la presión hospitalaria está bajando. Tenemos más confianza, vamos a empezar mañana a hacer test a todos los ciudadanos, les transmitimos que estamos con ellos, le llevamos nuestra sanidad pública. Hemos elegido unas zonas prioritarias por cuestión de salud, y si seguimos con ellas las ampliaremos. Aquí nunca ha habido cuestión política, lo importante es la salud y la vida, la curva debemos bajarla entre todos”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid pidió a los ciudadanos que hiciesen vida normal, pero con precaución y limitando la moviidad: “Un comercio, una tienda, un aula, es un lugar seguro. Se están cumpliendo las normas. Hay que seguir yendo a los comercios y hacer ‘vida normal’. En los domicilios sí que se producen más contagios porque hay más confianza. La gente debe entender que el ámbito privado a veces es el problema. Hay que salir con cierta normalidad, pero gran responsabilidad. Si hay que ampliar restricciones, se hará. Esto no es una guerra de egos como se está vendiendo, no tengo nada que ganar con esto. En Madrid no nos podemos quedar encerrados, somos un motor económico, los impuestos de Madrid contribuyen a todo el país. Es muy fácil decir que confinen todo. Pero no se puede. Hay que buscar el punto intermedio”.

Sin desviarse de esta cuestión, la líder del PP en la Comunidad de Madrid también se refirió a sus socios de gobierno: “Trabajamos mano a mano con Ciudadanos y buscamos soluciones para que la situación mejore. En las residencias tenemos una situación muchísimo mejor, hemos conseguido material sanitario para el personal, nosotros sí lo hemos conseguido y lo seguimos trayendo, tenemos muchos motivos para dar certidumbre a Madrid”. Además, Ayuso ha señalado que “el virus es lo primero en mis prioridades, y luego está todo lo demás”.

Para contribuir económicamente a que la situación mejore, Ayuso se mostró clara: “Siempre he defendido que hay que pagar impuestos, deben ser justos y equilibrados, y no pueden ser confiscatorios. Es mejor que haya más personas trabajando pagando menos impuestos que al contrario. La política fiscal que siempre ha llevado Madrid, ahora ha de impulsarse más que nunca para acompañar al héroe de la crisis económica, el autónomo y el empresario”, comentaba en una extensa entrevista en 'El Cascabel' de TRECE.