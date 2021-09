Pilar, la propietaria obligada a pagar la luz a sus okupas: "Si no lo hago, pueden denunciarme por coacción"

En 'El Cascabel' de TRECE han querido dar voz a una víctima de okupación. Se trata de Pilar Martínez García Notario, una persona que tiene una vivienda okupada y que tiene que pagar la luz de los okupas. Una situación que es "el colmo de los colmos, el extremo de la burla", como ha calificado Antonio Jiménez, presentador del programa.

"Heredo un apartamento muy chiquitito, fruto del trabajo de un ser querido", ha arrancado su testimonio Pilar. "Cuando estoy arreglando la testamentaria contacta conmigo la inmobiliaria. Este ser querido tenía alquilado el apartamento, la inmobiliaria me dice que los inquilinos se han ido y han dejado a otras en su lugar, que se quedan de manera ilegal en el piso. Estos hacen mención a que quieren un contrato que nunca llegaron a firmar", cuenta Martínez.

"Llegaron a cambiar la titularidad de la luz utilizando el contrato anterior de alquiler. Descubro que la luz estaba pinchada, y actualmente soy yo la que tengo que pagar la luz", denuncia Pilar ante la injusta situación que lleva sufriendo dos años, y añade que este mes ha tenido que pagar también 167 euros de agua.

"Llevan 2 años okupando mi vivienda. No puedo cortarles ni el agua ni la luz porque sería un delito con una multa de 3.000€ y me quedarían antecedentes penales".



?? Pilar Martínez ha tenido que pagar las facturas de la luz a los okupas de su vivienda. #ElCascabel9Spic.twitter.com/6AE9g6SwYq — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) September 9, 2021





Además, ha explicado la encrucijada en la que se encuentra. "No puedo cortar agua ni luz porque es un delito de coacción que supone 3.000 euros de multa y me quedarían antecedentes penales. He tenido que pagar derramas de la piscina de la urbanización donde está la vivienda., porque son okupas sibaritas, que se van a un piso pequeño pero con piscina". La administradora de la finca le cuenta a Pilar que los okupas "bajan mucho al bar", ya que viven a gastos pagados.

Actualmente Pilar está intentando resolver la situación de manera judicial pero el proceso se está ralentizando. "Estoy a la espera del lanzamiento que tenía que haber sido a finales de julio, pero como no se les puede notificar porque viven con las personas bajadas no se puede, había habido un error de notificación de sentencia, y hasta que no sean notificadas la sentencia no puede ser ejecutada". "Se trata de unas personas declaradas en rebeldía, que tienen una denuncia por usurpación de la luz y yo tengo que seguir manteniéndolas", recalca la propietaria y añade que si ella corta la luz "se considera delito de coacciones, si la corto mañana me obligan a volverla a enganchar y me llevo la multa".

Al ser preguntada por el impacto económico que le supone, Pilar ha contado: "yo vivo de un sueldo, el de mi marido y tenemos que estar recortando de muchos sitios para mantener a esa gente ajena a nuestras vidas. Mi hijo ahora mismo se tiene que marchar a estudiar a otra ciudad y le tengo que pagar un alquiler. Estoy ayudando a una amiga a limpiar su casa para tener un ingreso extra".

Pilar ha aprovechado si intervención para lanzar una reivindicación: "nos están haciendo víctimas a muchos ciudadanos de a pie, sabemos que no hay vivienda social pero nosotros no tenemos la capacidad de mantener a esas personas. Los okupas se han quedado con nuestros derechos y a nosotros nos dejan las obligaciones". Además ha contado que hay convocada una concentración el día 18 de septiembre a las 12 de la mañana en la Plaza de las Cortes para todo el mundo que esté en contra de la okupación, ya sea directa o indirectamente. "Somos apolíticos y perseguimos un cambio de leyes, ley antiokupas. Los okupas se han quedado con nuestros derechos y a nosotros nos dejan las obligaciones", enfatizaba la afectada.