Pilar García de la Granja, periodista, analiza en 'El Cascabel' la Ley Celaá centrándose en la educación especial para niños con discapacidades. La periodista tiene un hijo con discapacidad intelectual y expone que: “El caso de mi hijo es el caso de miles de niños de este país, él tiene una epilepsia refractaria, un síndrome extraordinariamente raro pero esto es lo de menos, la consecuencia de esta enfermedad, de este síndrome en el caso de mi hijo y de otras discapacidades intelectuales de miles de niños en España, es que necesitan una educación especializada, es decir, colegios de altísimo rendimiento en dónde tienen a profesores especializados, a terapeutas super profesionales y que están coordinados con médicos y así se va sacando adelante a estos niños cumpliendo el bien superior del menor, que es que tengan la educación y las herramientas necesarias para ser independientes y autónomos al máximo posible en sus vidas”.

Pilar García de la Granja explica que: “Estos colegios en España son públicos, privados y concertados, y lo que nosotros decimos, que estamos absolutamente en contra de la Ley Celaá, es que cómo es posible que se permita la disposición adicional cuarta que estos colegios sean vaciados durante los próximos 10 años y dejar sólo unos centros para niños extraordinariamente afectados”.

"Me parece insólito que miles de padres en este país tengamos que explicar las cosas del sentido común"

Compartiendo la trayectoria que ha vivido con su hijo discapacitado, la periodista señala que: “Mi hijo está en un colegio especial, estuvo en un colegio normal y le sobrevino esta enfermedad y hubo que escolarizarlo en un colegio de educación más especializada”. Y declara que: “Los niños que tienen necesidades especiales porque tienen una discapacidad intelectual, no son un grupo monolito de niños que tienen las mismas características, y no tiene nada que ver con otras discapacidades como motoras o físicas. Y estos niños necesitan aprender de forma diferente y a un ritmo diferente, entre otras cosas porque su edad de neurodesarrollo no es la misma que aparece el DNI. En los colegios de educación especial tienen la misma edad de neurodesarrollo y real por lo que comparten todo, aficiones y aprendizaje”.

La periodista critica la Ley Celaá justificando que: “A mí esto me parece una barbaridad, no existe un padre o una madre en el mundo que no quiera que su hijo sea neurotípico, que vaya a un colegio ordinario y que sea ingeniero de la NASA, entonces cuando tienes una enfermedad grave en la familia que afecta a un hijo tuyo, lo primero que sucede es que tienes que atravesar un duelo y aceptar la situación, y ponerte a trabajar para sacar adelante a ese niño o niña. Por lo tanto, a mí me parece insólito que miles de padres en este país tengamos que explicar las cosas del sentido común, que tenemos hijos neuro divergentes que tienen derecho a aprender igual que todos los niños”.

Pilar García de la Granja expresa su desacuerdo “esto no es un anuncio de Benetton, son personas, es el desarrollo de seres humanos que necesitan profesionales muy especializados, esto no es una broma” y afirma que: “El Gobierno tiene la obligación de poner a todos los profesionales y todos los recursos al alcance de estos niños”.