Pedro Rollán valora el papel del Senado con la amnistía: "Lo que la mayoría progresista no quería"

"Se ha dado la oportunidad de que los más reputados catedráticos de Derecho Constitucional se pronunciaran sobre la ley de amnistía. Un par de meses para reflexionar no es perder el tiempo, sino pensar en lo que se va a hacer. O si no, que se lo digan a las víctimas de la ley del solo sí es sí". De esta manera ha puesto en valor el presidente del Senado, Pedro Rollán, el papel de la Cámara alta en el veto a la ley de amnistía. En una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE, Rollán ha apuntado que "hay que recordar que todos los miembros del Congreso y del Senado juramos o prometemos acatar la Constitución. El Senado ha servido para hacer lo que la mayoría progresista no quería que se hiciera".

Asimismo, el presidente de la Cámara alta ha afirmado ante las preguntas de Antonio Jiménez que "la Comisión de Venecia hacía tiempo que no encontraba una división sobre una ley en un país como con la ley de amnistía. El Senado ha desarrollado sus capacidades como acción reacción de los palos en la rueda que pone la Mesa del Congreso. Es una noticia nefasta".

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado, como era previsible, para vetar la ley de amnistía, que deberá volver al Congreso para su aprobación definitiva. El contexto postelectoral en Cataluña podría influir en los tiempos en que la norma vuelva a debatirse en la Cámara Baja, donde ya no encontrará escollos y podrá ser convalidada por mayoría absoluta en primera votación o simple en una segunda. Las fechas que se barajan son entre finales de mayo y mediados de junio.

El veto del PP en el Senado ha salido con 149 votos a favor de los 'populares', Vox y UPN; y 113 en contra de los partidos del Gobierno y sus socios. Este era el último paso que la amnistía daba en la Cámara Alta tras más de dos meses en los que el Partido Popular ha dilatado al máximo el proceso, con una reforma exprés del reglamento para retrasar la tramitación de la norma y después de plantear un conflicto de atribuciones al Congreso para pedir que se retirara la proposición de ley. El Partido Popular ha retirado dicho conflicto de atribuciones este mismo martes tras la negativa del Congreso y no lo llevará al Tribunal Constitucional. Con todo, el veto del PP no tumba la norma, que vuelve a la Cámara Alta para su convalidación definitiva.