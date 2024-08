La periodista venezolana alerta de la "crítica situación" en el país y del éxodo masivo como solución

Venezuela sigue sumida en un grave crisis donde ha empezado a expandirse la idea del exilio como única salida al drama que se está viviendo en el país. Dos semanas después del fraude electoral, ni el gobierno de Maduro ni el Consejo Nacional Electoral, han publicado las actas oficiales de las elecciones. Tampoco lo han hecho después de los dos comunicdos de la Unión Europea donde se ha exigido el fin de la represión y la inmediata publicación de esas actas. A todo esto, sigue sumándose la violencia que continua en las calles. Los afines del regimen chavista están marcando las puertas de las vivienda de los que no colaboran con Maduro con una 'X'. Mientras tanto, la cifra de desaparecidos y detenidos sigue en aumento.

El exilio, solución para el drama de los venezolanos

En la actualidad un cuarto de la población venezolana está en el exilio, pese a que su presidente Nicolás Maduro lo niega una y otra vez. En estos momentos hay más de 8 millones de venezolanos que han tenido que huir de su país y se reparten por un centenar de países. Hablamos de un éxodo másivo sin precedentes provocado por la crisis política y económica en la que esta inmersa Venezuela. Ese éxodo masivo podría multiplicarse tras el fraude electoral. Tan solo el año pasado cerró con más de medio millón de venezolanos exiliados que huyen por tierra por mar y por aire.

En 'El Cascabel', la periodista venezolana, Goizeder Azúa, ha pronosticado cómo puede avanzar esta crisis migratoria. "Es un problema geopolitico. No se va a poder soportar esa nueva ola migratoria, en datos se dice que entre el 25% y el 40% ya está pensando irse si Maduro se queda en el poder seis años mas. La situación es crítica porque sabemos el nivel de represión. Hay gente que solo recibe agua dos veces a la semana. Más de 400 medios de comunciacion han cerrado con el chavismo, no hay separacion de poderes", explica la periodista.

Pero, ¿a dónde van los venezolanos que salen de Venezuela? Algunas de las rutas más elegidas para los venezolanos son Colombia, Perú y Brasil, los países que mayor numéro de venezolanos acogen. En el caso de Colombia, ya hay casi 3 millones, seguido de Perú con un millón y medio, Estados Unidos con más de medio millón de venezolanos y, después, Brasil, Ecuador y Chile. Este exilio no solo se está produciendo en América, también los venezolanos escogen Europa como salida. De hecho, España es el país con más número de venezolanos de todo el continente europeo. Según los últimos datos, hay más de 400.000. Estas cifras podrían multiplicarse dos semanas después del golpe electoral.

Los motivos por los que los venezolanos eligen irse son más que conocidos la hiperinfación, la miseria económica, la ausencia de libertad, la escasez de alimentos, la gente pasando hambre, un sistema de salud colapsado con falta de medicamentos para la población. A esto, se suma también la violencia y la inseguridad que hay en las calles. Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo con altísimas tasas de asesinatos robos y secuestros

Aumenta la cifra de desaparecidos y detenidos

Desde que comenzaran las protestas en las calles de Venezuela, el número de detenidos y desaparecidos no ha dejado de aumentar. Nicolás Maduro ha llegado a asegurar que tiene a más de 2.000 personas detenidas a las que pretende meter en dos cárceles. "Verificados por el Foro Penal Internacional hay algo más de 1.200 personas detenidas verificadas con nombres y apellidos. Maduro está rehabilitando dos cárceles, los tratan como su fuesen campos de concentración donde los quisiera reeducar. Para Maduro son más de 2.200 detenidos", aseguro Goizeder. Además, añade la periodista que "hay gente que no tiene cómo denunciar, que no sabe donde están sus familiares, personas con discapacidad, más de 170 mujeres detenidas y jóvenes desaparecidos", por eso, "cada acción, cada cosa que se comunique cuenta".

El papel de Zapatero en Venezuela

Durante los días posteriores a las elecciones, tanto la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado, como el Partido Popular en España, se han preguntado por el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. El expresidente, que ha estado en el país como observador internacional, sigue sin pronunciarse al respecto sobre lo que está ocurriendo en Venezuela.

"Esa es la gran pregunta. En Venezuela internamente sabemos que hay una relacion tóxica con José Luis Rodríguez Zapatero. Está realmente apostando y apoyando al régimen venezolano. Es muy vergonzoso como un expresidente español que habla de democracia en España pueda hablar de democracia en Venezuela. Nos encantaría entender cuál es su postura, qué opina sobre este desgaste", concluye la periodista.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado