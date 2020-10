Narciso Michavila desvela el único rédito que saca Vox de esta moción de censura

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha entrado a valorar este jueves la moción de censura presentada por Vox y las consecuencias que esto puede tener en todas las formaciones políticas. En especial en la que preside Pablo Casado, que ha subido a la tribuna de oradores con un discurso duro en el que ha optado por votar 'no' a la iniciativa de Abascal.

De nada ha servido las constantes referencias que el presidente de Vox y candidato en esta moción ha hecho en las últimas horas a Casado, a quien ha pedido en más de una ocasión su voto favorable con el único fin de acabar con el Gobierno de Sánchez, hacer un Ejecutivo de emergencia nacional cuyo único fin sea llevar a España a unas elecciones antes de 2021.

Casado ha dejado claro en un breve discurso la distancia que existe entre ambas formaciones. “No es que no nos atrevamos o nos hayamos rendido o seamos cobardes, no; es que no queremos ser como usted, no somos como usted”, le ha dicho Casado a Abascal, que después se ha subido a la tribuna de oradores despistado y fuera de lugar, sin saber qué decir.

El presidente de GAD3, consultora de investigación social y de comunicación estratégica, ha querido valorar las consecuencias que esto puede tener en el espacio ideológico de la derecha, y quién de todos va a rentabilizar mejor el voto de cara a las próximas elecciones.

Ganadores en diferentes niveles

"Pablo Casado ha conseguido salir victorioso. Las expectativas no eran altas pero ha hecho el mejor discurso desde las propias primarias", ha explicado, algo que previsiblemente se podrá evidenciar en los siguientes sondeos.

En el caso de Abascal, ha explicado, que aunque "es cierto las expectativas eran elevadas", considera que la formación de Abascal puede sacar rédito político de esta moción. "Vox saca rédito a esta moción de censura porque era un acto de pre campaña electoral para las elecciones en Cataluña, mal medido porque pensaban que los comicios iban a ser para octubre y que esta moción iba a servir para promocionar a su candidato y sin embargo en el caso de que se celebren las elecciones serán el 14 de febrero, cuando esta moción ya estará olvidado", ha dicho.

Pero sin duda, Michavila ha querido dejar claro que a quien mejor le ha venido esta iniciativa de Vox, que ha fracasado con tan solo 52 apoyos de los 350 diputados que conforman el Congreso de los Diputados ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El más beneficiado en esta moción de censura ha sido Pedro Sánchez porque ha agrupado a todas las formaciones en torno a él, que era lo que necesitaba en este momento y las encuestas en largo recurrido porque estamos viendo que en el PSOE y especialmente Unidas Podemos están perdiendo mucho apoyo", ha explicado.

En el caso de que la moción de censura hubiese salido adelante, ha advertido el director de GAD3, no habría cambiado nada. "Mientras que su alternativa vaya en tres listas separadas evidentemente si se hubiera ganado la moción y hubiésemos ido a las urnas otra vez, de nuevo habría vuelto a ganar Pedro Sánchez y habría vuelto a gobernar", ha dicho en 'El Cascabel'.