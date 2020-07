Macarena Olona, en TRECE: "Queremos que la moción de censura tenga éxito y no muera antes de presentarla"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que su grupo parlamentario presentará una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el próximo mes de septiembre y ha llamado al PP a apoyarla.

Sobre esta cuestión, la diputada de Vox en la Cámara Baja se ha pronunciado en 'El Cascabel' para dar más detalles sobre las líneas generales de esta moción de censura anunciada para septiembre: "La razón de presentar la moción de censura en septiembre es porque no queremos fuegos artificiales ni estrategias electorales. Tenemos absoluta confianza en que podrá triunfar el interés general de los españoles y eso necesita un periodo de maduración para poder negociar con otras fuerzas y poder dejar atrás aquello que nos separa. Queremos que tenga éxito y no muera antes de presentarla".

Olona también ha explicado que se trata de una estrategia que está dentro del papel de oposición que Vox debe ejercer en el Congreso de los Diputados como tercera fuerza política en España: "Hay alternativa, hay esperanza y hay una nueva esperanza. En relación con las declaraciones de Teodoro García Egea pensamos que una decisión tan importante que puede cambiar la vida de millones de españoles necesita un periodo de reflexión y de maduración. Estoy convencida de que lo vamos a encontrar en estas semanas que tenemos antes de septiembre".

Por último, la diputada de la formación liderada por Santiago Abascal se ha referido al rechazo que desde el primer momento mostró el Partido Popular ante este proyecto: "Por desgracia es una lectura que el propio Partido Popular ha servido al Gobierno en bandeja. Cuando se dice que Vox sale en defensa de Pedro Sánchez solo tenemos que pensar en los argumentos en los que se basa el Gobierno para defenderse de esta moción de censura, y son argumentos que han sido dados por el propio Partido Popular".

Vox aceptaría que su presidente, Santiago Abascal, no fuese quien liderase la moción de censura anunciada contra Pedro Sánchez si eso ayuda a sumar los apoyos necesarios para que salga adelante, para lo que espera abrir un periodo de diálogo las próximas semanas con el PP pero también con diputados de otros grupos parlamentarios, incluido el PSOE.

Así lo han explicado este jueves dirigentes de Vox como Macarena Olona o su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha apuntado la posibilidad de que el candidato alternativo en esa moción de censura sea "alguien con sentido común" y capaz de sacar a España del "atolladero" en el que se encuentra inmersa.

El propio Abascal ya aseguró durante el debate en el Congreso que no buscaba "protagonismo" ni "personalismos" con esa moción de censura, sino que su único objetivo es echar al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y "salvar España". "No tiene por qué ser Abascal y tampoco no ser", ha confirmado Espinosa de los Monteros.

Vox no habló con el PP antes de hacer este anuncio, según han reconocido sus dirigentes, pero sí hace un llamamiento a los 'populares' para buscar un acuerdo que logre sumar votos. E incluso se dirige a los parlamentarios socialistas. "Queremos diálogo con todos los diputados, del PP o del PSOE, que sé que a algunos les gustaría mucho acabar con este desastre de Pedro Sánchez", ha deslizado el portavoz de Vox.

Olona ha lamentado las críticas recibidas por su partido por dar este paso al frente, pero ha asegurado que su partido tiene "esperanza" de sacarla adelante porque la continuidad de un Gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias como presidente "va a generar una tragedia mucho mayor con muerte, ruina y paro". Según ha explicado, su objetivo es "dar la voz al pueblo", ante lo que cree que todos los diputados deberían sentir "la presión" de la ciudadanía y por ello Vox no tiene "ninguna línea roja" respecto al candidato que deba encabezarla.