López Miras, sobre Bárcenas: "La dirección actual llegó al PP para desterrar estas prácticas"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha informado en el programa de TRECE, 'El Cascabel', de los avances que en su región se están haciendo frente a la pandemia, además de analizar otros asuntos de rigurosa actualidad en el ámbito político y social.

En cuanto a la mejora de ciertos indicadores, el presentador autonómico ha pedido mantener cautela y evitar generar falsas expectativas: "Lo mejor y la obligación de las instituciones y las administraciones es no generar falsas expectativas ni incertidumbre creando una falsa sensación de mejoría que haga a la sociedad relajarse. Es imprescindible que la responsabilidad y salvar vidas se anteponga, ya vendrán tiempos de reunirnos con los nuestros y celebrar. Lo importante es seguir manteniendo las restricciones, prudencia, la seguridad y proteger el máximo número de vidas posibles".

En cuanto a la Región de Murcia, López Miras ha pedido al Gobierno que responda a sus solicitudes en caso de que se tenga que enfrentar a una cuarta ola: "Estamos dejando atrás la tercera ola, tomamos decisiones de forma anticipada en relación con otros territorios, pero la última semana han descendido los contagios un 50%. Somos una de las comunidades autónomas con menos contagios en las últimas horas, pero la presión hospitalaria continúa y también los fallecidos. No es menos cierto que no podemos relajar las medidas, estamos preocupados con las nuevas variantes del virus que van a ser un factor decisivo para la cuarta ola. Debemos rearmarnos y prepararnos, adaptar las herramientas jurídicas. Ya que el Gobierno no ha respondido en anteriores olas, espero que lo haga de cara a la cuarta. En Murcia demandamos criterios objetivos para que todos los sectores sepan a qué atenerse en función del grado de incidencia de cada municipio".

En clave económica, el dirigente popular ha valorado las diferentes cuestiones que han surgido en las últimas semanas, relacionadas de forma directa con el cierre de algunos sectores como la hostelería para frenar el avance de la pandemia: "Todas las decisiones y decretos aprobados por el Gobierno de la Región de Murcia están respaldados con informes rigurosos que no generan dudas. En ningún estado de derecho, ninguna sociedad que quiera dar un mínimo de seguridad jurídica, se plantea cerrar actividades económicas y no ayudarlas. Pero el Gobierno central no ha enmendado con ninguna ayuda el primer gran cierre de la hostelería de tres meses. El equilibrio es desigual. En tres cierres, en Murcia el Gobierno regional ha aportado 37 millones de euros, y el Gobierno de España 0. Todos los países de nuestro entorno lo ha hecho. Desde las Comunidades Autónomas hemos exigido que se eliminase el pago de las cuotas de autónomos, que bajasen el IVA de la hostelería y el turismo al 4%, la elaboración de un plan de rescate que rechazó PSOE y Podemos. Es incomprensible que el Gobierno haya dado 0 ayudas".

En este sentido, López Miras ha defendido que la capacidad del sector agrícola de esta región será clave para superar la crisis provocada por la pandemia: "Por la fortaleza del sector agrícola en Murcia, ha sido una de las autonomías con menos caída y decrecimiento. Según los informes económicos, será una de las comunidades que antes salga de la crisis a la que nos lleva la pandemia".

También se ha referido a las elecciones catalanas, sobre todo a la campaña electoral que está siendo marcada por ciertos actos violentos: "Hay preocupación a que Cataluña quede gobernada de nuevo por el independentismo. Es curioso que el objetivo de Vox es luchar contra el PP cuando el objetivo de los constitucionalistas debe ser que los independentistas no gobiernen en Cataluña. La campaña se está viviendo con crispación y enfrentamiento, solo el PP está hablando de los catalanes. Tengo claro que si a Alejandro Fernández y al PP el 14 de febrero le va bien, a los catalanes les irá bien. Respecto a la situación hegemónica del PP como representante del centroderecha en España, no hay duda. Pablo Casado no solo es el líder indiscutible de todo lo que queda a la derecha del PSOE, sino que es la única alternativa. O el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez o Pablo Casado, no hay alternativa".

En cuanto al juicio de la supuesta caja B del PP, Fernando López Miras explica que las palabras de Bárcenas no afecten a la campaña ni al futuro del Partido Popular: "Está condenado y cumple pena de prisión. La dirección actual del partido nos sentimos incómodos porque somos los más indignados con esta situación. Llegamos al PP para desterrar estas prácticas y echar de la vida política a los que tenían comportamientos irregulares".