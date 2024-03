Lobato pide respeto a ERC y a Junts por la amnistía: "Comprendan la generosidad que hemos tenido"

Juan Lobato, el Secretario General del PSM, ha reivindicado la amnistía en 'El Cascabel' de TRECE, pero pide respeto para sus siglas y se dirige a ERC y Junts: "Hay que exigir a los partidos que han solicitado esta medida que sean respetuosos con el PSOE, y comprendan la generosidad que hemos tenido y la reconozcan más asiduamente".

Lobato ha defendido la Ley de Amnistía en el programa, sugiere que es "coherente" y que la medida responde a una "situación política muy compleja": "Posiblemente, las consecuencias beneficiarán a la convivencia, igual que los indultos", ha advertido el Secretario General. Pese a los "posibles beneficios" de esa medida, Lobato asegura que lo deseable habría sido tener "más mayoría y no tener que aplicar la ley de amnistía que pedían 55 diputados de la cámara. Eso es lo que nos incomoda". Lobato confiesa la incomodidad que la medida genera en el seno del partido, pero justifica la decisión de Pedro Sánchez: "Defiendo que el Presidente del Gobierno armó un proyecto de país, tuvo un apoyo de la militancia del PSOE y tiene toda la legitimidad para aprobar lo que está aprobando. Una ley difícil de explicar, tal y como dijo el propio Sánchez, porque la complejidad del asunto es muy alta".

Ante la disyuntiva que tuvo que enfrentar Pedro Sánchez sobre si repetir elecciones o ceder ante las exigencias independentistas, Juan Lobato advierte que es difícil tomar una decisión de tales características: "Sin estar en el poder es difícil juzgarlo, yo también he tenido que tomar decisiones complicadas como alcalde". Y es por eso mismo, ante la dificultad de una decisión que genera incomodidad en las filas del PSOE, por lo que el mismo Lobato exige el respeto a ERC y Junts que hasta ahora, según el secretario, no han tenido: "Hay que exigir a los partidos que han solicitado esta medida que sean respetuosos con el PSOE, y comprendan la generosidad que hemos tenido y la reconozcan más asiduamente".

Ante las nuevas reivindicaciones que pone encima de la mesa ERC sobre el modelo fiscal 'a la vasca', Lobato muestra su desagrado ante esa posibilidad: "No me gustaría que Sánchez cediera y creo que no es posible ceder ante lo que pide ERC". El líder socialista defiende el modelo actual y sostiene que lo demandado por ERC es incompatible con la autonomía fiscal: "El modelo autonómico ha funcionado muy bien, ha habido autonomía fiscal. Creo que falta una corresponsabilidad fiscal. Pero esa autonomía fiscal es incompatible con lo que defienden los independentistas. La potestad tributaria originaria reside en el Estado, lo dice la Constitución"

Ayuso debería "dimitir por mentir"

Juan Lobato insiste en la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por "mentir" sobre la causa que afecta a su pareja, Alberto González: "Yo no pedí la dimisión de Ayuso, simplemente pedí explicaciones sobre si lo sabía. Una vez se nos da explicaciones y miente, la responsabilidad política pasa a ser suya, y a partir de ahí pasé a pedir su dimisión".

"Si Ayuso sigue en el cargo, le seguiré ofreciendo acuerdos, pero creo que debería dimitir por mentir", añade Lobato.

Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, analiza las próximas citas electorales en Cataluña, País Vasco y europeas. Además, habla sobre las acusaciones lanzadas contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso y da su punto de vista sobre la Ley de Amnistía que se tramita ahora en el Senado.





