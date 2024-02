El lamento de una experta en violencia sobre mujeres: "Que las niñas canten 'yo soy una zorra'"

Zorra de Nebulossa ha sido la canción elegida para representar a España en el próximo festival de Eurovisión. El tema de Nebulossa ha ganado el Benidormfest y las críticas no se han hecho esperar. Lo que ya sabemos, seguro, es que la canción va a poder participar en Eurovisión. Y es que cabía la posibilidad de que la Unión Europea de Radiodifusión no permitiera el concurso de Zorra en el certamen. Cabe recordar que el reglamento del festival no permite el lenguaje que agreda la integridad del propio evento. Pero, el organismo entiende que hay muchas interpretaciones del título de la canción y, finalmente, sí estará en el festival eurovisivo.

Pero, la posible censura en Eurovisión no ha sido la única polémica que ha provocado la ganadora del Benidormfest. Varias asociaciones feministas han manifestado su rechazo a la letra de Nebulossa: la Asociación de Víctimas de Violencia Machista ha tildado de repugnante el tema y desde el mismo organismo manifiestan que no representa ni a las mujeres ni al feminismo. En este sentido, Elena Ramallo, Doctora en derecho y experta en violencia sobre las mujeres, ha señalado en 'El Cascabel' de TRECE que el término 'zorra' es "un insulto vejatorio que se utiliza contra las mujeres, sobre todo, hacia las víctimas de violencia machista" y que la televisión pública manifieste que es un himno feminista de liberación, según Ramallo, es algo lamentable."Este país está perdiendo el sentido común" ha sentenciado la experta en una conversación con Antonio Jiménez.

"Las mujeres nos sentimos ofendidas" por el tema de Nebulossa, ha añadido Ramallo, que no se quiere imaginar lo que puede pasar en los colegios cuando "las niñas canten 'yo soy una zorra' y los niños les llamen zorras".

La controversia ha llegado también al terreno político: Ana Redondo, ministra de Igualdad, disiente de las asociaciones feministas y califica la canción de divertida; también le ha gustado al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que Zorra es feminista y que a esa 'fachosfera', a la que se refiere últimamente Sánchez, le hubiera gustado más tener el 'Cara al sol' en Eurovisión. Elena Ramallo ha criticado las palabras del presidente y ha señalado a la oposición por su silencio respecto al mismo tema: "Si el principal partido de la oposición solo está para algunos temas, a lo mejor tendría que pensar que no puede estar tan alejado de la sociedad".