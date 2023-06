La Junta responde al Gobierno: "Parece que les moleste que Andalucía crezca y se desarrolle"

Se van. Los diputados del Bundestag que habían venido a España a comprobar los regadíos de Doñana se van.

¿Por qué se van los diputados del Bundestag?

Por el revuelo que ha generado su visita. Por respeto, no quieren interferir en el conflicto político abierto entre La Junta de Andalucía y el Gobierno central a menos de 50 días de las elecciones. Los alemanes se van este miércoles de España sin hablar siquiera de Doñana. Parece que oficialmente el tema no ha surgido en la reunión que han mantenido hoy con el secretario de Medio Ambiente.



La de esta semana ha sido una visita que ha dado mucho que hablar porque se enmarca en el contexto de un supuesto boicot a la fresa onubense desde Alemania. Un boicot que no ha secundado ningún supermercado de los 4 grandes que hay en el país germano. Un intento de boicot que ha sido promovido por una página web que ataca duramente al gobierno de Andalucía, como también lo ha hecho en su país con políticos, siempre, de derechas; en su día le tocó sufrirlo a la UDC. Pero pese a todo el revuelo generado, la web no ha logrado ningún objetivo.



¿Por qué se le ha dado tanta importancia al boicot?



Porque la semana pasada, el presidente del Gobierno y la ministra de transición ecológica publicitaron ese boicot en redes sociales. Una cuestión que no ha hecho más que intensificar los duros reproches entre la Junta y el Ejecutivo central. Esta noche, en El Cascabel, Antonio Sanz Cabello, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, ha denunciado que "lo único disparato es que un presidente del Gobierno se dedique a hablar mal de su país; parece que al Presidente le moleste que Andalucía crezca y se desarrolle":



La producción de fresas es vital para la provincia de Huelva, Alemania es nuestro principal cliente de un sector que representa el 11,3% del PIB de Huelva, genera 100.000 puestos de trabajo directos, 160.000 indirectos y produce el 98% de frutos rojos que se cultivan en España y el 30% en la UE. Unos datos de una importancia suficiente como para centrar el debate político durante el día de hoy.



Julio Díaz, Portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos de Condado, ha señalado que este tipo de campañas en Alemania "son frecuentes para colocar su producto", así se ha expresado en el programa de hoy el agricultor que, además, ha ensalzado la actitud de los diputados de la cámara alemana, "han demostrado más sensatez; toda la sensatez que el Gobierno no tiene".



































CRISI DE LA FRESA DE HUELVA





Antonio Sanz Cabello, consejero Presidencia Junta Andalucía





-"Lo único disparato es que un presidente del Gobierno se dedique a hablar mal de su país"

-"Nuestro secretario tiene un potencial fundamental"





-"El presidente de nuestro país ampara campañas de desprestigio, se pone a difundir mentiras con demagogia. Los onuvenses ya hablaron en la elecciones"





-"Parece que al Presidente le moleste que Andalucía crezca y se desarrolle"





Julio díaz, Portavos de la Plataforma en Defensa de los Regadíos de Condado





-"Un grupo de radicales ecologistas que tienen relación con la izquierda española"





-"Estas campañas en Alemania son frecuentes para colocar su producto"





-"Es lamentable la actitud de Pedro Sánchez"





-"Los diputados del Bundestag han demostrado más sensatez, toda la sensatez que el Gobierno no tiene"