Juanma Moreno, en TRECE: "Creo que un acuerdo con Ciudadanos no sería malo para Andalucía"

A cuatro días de las elecciones más decisivas para los andaluces, los candidatos a gobernar San Telmo siguen pisando el acelerador en la campaña, llamando a no quedarse en casa este domingo 19 de junio, e intentando convencer a los más indecisos de que su opción es la mejor para el futuro de la Comunidad.

Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Andalucía, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para comentar cuáles son las sensaciones a menos de cuatro días de la cita con las urnas. ¿Aumentará la abstención debido a las altas temperaturas?: “Es una de las preocupaciones porque está haciendo mucho calor y es normal que las familias quieran marcharse a la playa. Esto puede afectar a la participación y nos vamos a jugar diputados por porcentajes muy pequeños. Dependerá de esa participación que tengamos la mayoría suficiente”.

Las encuestas y predicciones vaticinan una victoria del Partido Popular, algo que siempre suele preocupar al partido que va en cabeza: “Siempre es preferible ir con sondeos a favor. Hemos notado un optimismo en los votantes por las encuestas y nos preocupa que una parte del electorado se relaje porque nos jugamos muchísimo y tenemos que pelear hasta el último voto. Las elecciones no la ganan las encuestas, la ganan los ciudadanos metiendo el voto en la urna”, avisa Juanma Moreno.

En cuanto a las declaraciones de Adriana lastra, vicesecretaria general del PSOE, quien anima a los andaluces a no votar a la derecha “para no tener que salir el lunes” a las calles a protestar, Juanma sentencia: “Me parece intolerable, es el discurso de mal perdedor. Hay que aceptar la democracia de las urnas. Creo que es muy irresponsable ese discurso y respeta poco los principios democráticos”.

¿Qué le queda por hacer en Andalucía?: “Tenemos que profundizar en dos reformas. Primero en la bajada de la presión fiscal. Hemos recaudado más cuando se han bajado los impuestos, por lo que esto funciona, queremos competir con los mejores, que es la comunidad de Madrid. Lo segundo, simplificar la enorme burocracia. A la hora de hacer cualquier gestión pública hay muchos problemas y necesita una reforma en profundidad para que se simplifique. También hay que seguir con la política de transparencia. Antes siempre se hablaba de Andalucía por corrupción y en esta legislatura se ha hablado de otra Andalucía distinta”, advierte el candidato del PP haciendo balance de su legislatura: “Han cambiado muchas cosas en Andalucía. Andalucía es una Comunidad solvente que ha ganado en prestigio. Hemos triplicado la inversión en Andalucía y apuestan los inversores por esta tierra. Somos líderes en creación de trabajadores autónomos y hemos conseguido garantizar una sanidad y una educación de la que me siento orgulloso”.

Posibles pactos de Gobierno: ¿Ciudadanos? ¿Vox?

En cuanto a la posibilidad de continuar con un Gobierno de coalición con Ciudadanos, Juanma considera “que ha sido un éxito y es el único Gobierno de coalición en el que sigue siendo mi vicepresidente. Ha habido un objetivo común que es trabajar por los intereses de los andaluces. Voy a trabajar por conseguir un gobierno monocolor, pero un acuerdo con Ciudadanos no creo que sería malo para Andalucía”.

Por otro lado, Juanma Moreno no deja la puerta tan abierta a la formación de Macarena Olona: “Vox es un partido distinto y hay una diferencia que marca mucho. Vox ha pedido que las competencias de educación y sanidad las tenga Sánchez. Se me ponen los pelos de punta con pensar que esto esté en las manos de Sánchez. Nosotros creemos en la constitución en su conjunto y no hay que abolir la autonomía. Es un discurso incompatible con el nuestro”. A pesar de las diferencias, Juanma explica que “si no hay una mayoría suficiente tendremos que dialogar con todos, dialogar con Vox. Vamos a esperar al 19 de junio para ver qué nos dicen los andaluces. Soy una persona dialogante y nunca he dejado de sentarme con nadie”.

¿Son las elecciones andaluzas unos comicios que marcarán el futuro a nivel nacional?: “Los que más se juegan somos los andaluces porque nos jugamos nuestro futuro inmediato. Es verdad que Andalucía, con el peso demográfico que tiene, si Sánchez tiene un mal resultado en Andalucía, se le van a poner las cosas muy complicadas. El Gobierno de Sánchez ya está tocado y un mal resultado del PSOE le pondría la puerta de salida más cercana que ahora”.

Juanma Moreno también ha querido explicar en qué medida han afectado a su Comunidad Autónoma las medidas de Pedro Sánchez: “Nos ha perjudicado de manera permanente, no hay reparto de fondos en el que Andalucía no haya salido perjudicado. Sánchez tiene el apoyo de partidos nacionalistas y no hacen nada gratis, por lo que han tenido un trato a favor que nos ha perjudicado al resto. Ha habido mucha miopía política y Sánchez está lastrado por unos pactos que son tremendamente negativos para nuestra nación”.

Además, Juanma asegura que los Fondos Europeos que se prometieron y las expectativas que se crearon están muy por debajo de la realidad: “Han llegado 2.000 millones. Se nos dijo que iba a haber un maná y muchos empresarios pensaron que iban a llegar. Van con un enorme retraso y Sánchez es quién decide todo. A nosotros nos dan fondos para unas medidas que aquí no son tan necesarias. Prefiero canalizar esos recursos. Hay un sentido de posesión del Gobierno de España con los fondos y esto está perjudicando a nuestra economía”.

Juanma Moreno sobre la crisis con Argelia

El candidato del PP opina sobre las decisiones diplomáticas de Pedro: “Me pareció un gravísimo error. La política exterior es una política de estado y tienes que conversar con el principal partido de la oposición. Esa decisión unilateral ha tenido unas graves consecuencias. Con Marruecos tenemos la obligación de llevarnos bien, pero no puede cambiar toda una política exterior de más de tres décadas. La improvisación constante del Gobierno de Sánchez en política exterior está teniendo consecuencias. Sánchez no entiende la política de Estado y ha habido una falta de reflexión”.