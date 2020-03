Juan González, jefe de urgencias del Clínico San Carlos: "Esta es la guerra de nuestra generación"

Juan González, jefe de Urgencias del hospital Clínico San Carlos, ha sido entrevistado este lunes en 'El Cascabel' por Ana Samboal. El médico ha descrito la actual situación marcada por la pandemia del coronavirus como "la guerra de nuestra generación".

�� Juan González, jefe de urgencias del Hospital Clínico San Carlos, en #ElCascabel30M | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/AwcxqbXJPA — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) March 30, 2020

En cuanto a las fuerzas del personal sanitario, González ha señalado que están "cansados pero no agotados". "Estamos organizados para atender con mentalidad de catástrofe. No es un comentario alarmista, sino una forma de asumir la situación para no paralizarnos, porque eso es algo que no podemos hacer". Además, González ha explicado que existe un motivo para salir adelante: "Lo que parecía imposible hace unas semanas a nivel logístico, de esfuerzo y de organización está siendo posible".

Sobre la situación en las UCIs, y después de los comentarios de María José Sierra (sustituta de Fernando Simón al frente de la comunicación de la crisis sanitaria) sobre la situación en las Unidades de Cuidados Intensivos, González ha afirmado que en su hospital se está "en proceso de ampliación hasta donde sea necesario".

Por último, el jefe de Urgencias del Clínico San Carlos ha explicado las bases de un proyecto de colaboración con la OMS en la que está involucrado su hospital. Se trata de una suerte de ensayo clínico masivo para dar cuanto antes con un tratamiento eficaz ante el coronavirus, teniendo en cuenta que el desarrollo de una vacuna podría dilatarse años.

"Es una iniciativa necesaria y valiente a la que un país como España se tiene que sumar", ha señalado González. En cuanto a lo que se puede esperar de este proyecto, el facultativo ha dicho que distintos hospitales de todo el mundo van a probar distintos tratamientos bajo la tutela de la OMS y que los resultados de estos fármacos podrán compararse entre sí de forma rápida.

"El número de contagiados va a ser tremendo y eso va a dar datos que se analizarán por expertos. Lo que funcione menos se abandonará y lo que funcione todos iremos a ello", ha explicado González, que calcula que dentro de un mes ya se habrá llegado a un tratamiento eficaz.