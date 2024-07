José Mazuelos, en TRECE: "Todos tenemos que poner nuestro granito de arena"

El obispo de Canarias, José Mazuelos,ha lamentado en 'El Cascabel' de TRECEque se pretenda hacer política con la migración y la acogida a los menores y describe la situación de Canarias como una situación límite: "La situación real es de más de 5.000 jóvenes aquí, el gobierno de coalición en Canarias nos pide ayuda a la Iglesia porque no tienen espacio y la Iglesia ha proporcionado diferentes espacios", ha comentado.

Mazuelos señala que "el gobierno de Canarias no da abasto para poder acoger a tantos menores y corre el peligro de hacinarlos y de no respetar la dignidad, es una situación de emergencia". Y añade que es momento para la solidaridad y no para la política: "Por eso recibimos con alegría cuando los gobiernos de PP en las CC. AA. se desmarcaron de hacer política e intentaron un diálogo con el gobierno central para poder respuesta a esta emergencia." "Necesitamos la ayuda de todos", añade.

"Ahora el momento no es de criticar y no ser solidario, es momento de dar salida a una emergencia", sugiere un Mazuelo que ha vivido múltiples experiencias al lado de esos menores: "Hay tantos jóvenes que han cumplido 18 años que se quedan en la calle. Estamos dando más de 600 de comidas ex menores extranjeros no acompañados". El obispo defiende a los migrantes frente a aquellos que los señalan: "Es gente trabajadora con muchas ganas de trabajar." Cuando Antonio Jiménez le pregunta por la actitud de Vox respecto a esta cuestión, Mazuelo contesta que "habría que responder que hay muchos albañiles, carpinteros, muchos cogiendo fruta y muchos migrantes que cuidan de los mayores, no son delincuentes, lo que quieren es ganarse la vida". Respecto al argumento de la violencia esgrimido por algunas formaciones políticas: "Si a unos menores que cumplen 18 años los lanzan a la calle, lógicamente esa delincuencia también es responsabilidad nuestra", añade Mazuelos.

Y es que, como ha puntualizado el obispo, este no es un problema solo de Canarias: "a más de uno habrá que decirle que Canarias es España, que no se olviden. Esto es un problema de España, tanto que quieren a España, pues vamos a solucionarlo". "Sobre la política de migración todos tenemos que poner un granito más", manifiesta. Sobre las posibles soluciones, el obispo sugiere que "hay que controlar las mafias, los países de origen... sería estupendo hacer formaciones de origen en Gambia o en Senegal". "A los menores que tenemos aquí no los podemos echar, hay que formarlos", inquiere Mazuelos. "Aquí nos tenemos que sentar todos y todos poner un granito de arena, España, Europa y la Iglesia".

José Mazuelos describe en TRECE la situación que viven la mayoría de estos niños que cruzan el mar: "he hablado con menores, están 4 días en una barcaza, comen un poco de arroz y una galleta, llegan con ampollas… Si se desvía el cayuco empiezan a fallecer". "No solo se juega la vida ellos, sino sus familias también", sentencia. Insiste en que la solución pasa por todas las partes, "aquí nos tenemos que sentar todos y todos poner un granito de arena, España, Europa y la Iglesia". Mazuelos relata las experiencias vividas por los migrantes que ahora se encuentran en Canarias: "Las experiencias son de ver un chico de 18 años que ha tenido que lanzar por la borda a su padre y a su hermano porque fallecieron en el cayuco porque estuvieron 14 días en el atlántico. Se lanzan a la muerte."

"Vamos a buscar el bien común", acaba por decir el obispo de Canarias, José Mazuelos, en 'El Cascabel'.