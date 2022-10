Isabel Díaz Ayuso, en TRECE: "Nadie entiende la subida de sueldos, es un sinsentido"

La renovación del Consejo General del Poder Judicial, la subida de sueldo de los diputados propuesta por el Gobierno, el drama de la okupación, los Presupuestos Generales del Estado... Para analizar y opinar sobre estos temas y muchos más, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

El Gobierno de Pedro Sánchez ha previsto en los PGE para 2023 una inversión en Cataluña, casi el doble que la dispuesta para la Comunidad de Madrid. En concreto, Cataluña recibirá 2.508,92 millones de euros, mientras que el Estado en Madrid invertirá 1.305,35 millones. Isabel Díaz Ayuso aborda esta cuestión: "Si al menos me dijeran que esto va para financiar colegios, aeropuertos…, pero es para pagar la corruptela independentista. No entiendo la fijación por Madrid. Mi gobierno es de los pocos que se está financiando con su propio dinero, no causamos deuda, no generamos déficit, sin tener que subir impuestos… tenemos que aguantar el discurso de los ruidos, que lo único que expulsarles".

"Nuestra Comunidad debe ser que, como no damos golpes de estado, no somos interesantes para este gobierno. Somos una región con menos burocracia, es una forma diferente de hacer las cosas. Es muy injusto y denunciable y reprochable. Madrid es un lugar de oportunidades, pero no es de ricos. Hay muchas familias que lo pasan mal", explica la presidenta de la Comunidad de Madrid.

SUBIDA DE SUELDO DE LOS DIPUTADOS

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido la subida del sueldo de los diputados del 3,5 % en 2023 al señalar que "hay que dignificar la acción de la política" y dejar de estar "castigando permanentemente" esta profesión, porque si no cree que solo se dedicarán a ella los que tengan "fortunas". "Mi gobierno es el más estable de España porque no voy cortando cabezas. Somos nueve consejeros y tenemos los sueldos congelados desde 2010. A mí nadie me paga mi domicilio y no tengo Falcon. Nadie entiende la subida de sueldos y habrá que arrimar un poco el hombro. Aquí esto de regalarlo todo cuando se van a pasar muchas dificultades es un sinsentido", sentencia Ayuso.

SOLUCIONES CONTRA LA OKUPACIÓN

La enmienda presentada por el PSOE pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas desde que lo pide el propietario o recibe el atestado policial, tanto en los casos de allanamiento de morada como de usurpación. Sobre la okupación, Isabel Díaz Ayuso ha dejado claro que "tenemos unas competencias muy limitadas. Las okupaciones son un delito, defendemos la propiedad, que es sagrada. No tenemos competencias en medidas de seguridad, pero hemos puesto en marcha una oficina que ayuda a los propietarios. Nosotros nos hacemos cargo de los gastos porque la persona okupada es una víctima y le ayudamos con vivienda social. El problema de la okupación es preocupante en Barcelona. Esto es un delito que causa una preocupación social y una imagen de España que no nos podemos permitir".

RENOVACIÓN DEL CGPJ

El Gobierno y el PP se han comprometido este lunes a hacer un "último intento" para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que su presidente, Carlos Lesmes, haya cumplido definitivamente con su amenaza de dimitir si no se sentaban para acercar posturas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado claro que "la justicia es de lo poco que queda en España como un poder fundamental y un contrapeso. Creo que el gobierno pensaba que la renovación del poder judicial era como el resto de instituciones. La justicia se debe despolitizar, cada institución del Estado debe recordarlo. Son magistrados que han pasado unas oposiciones y siempre será un buen juez. Lo justo es que se elijan ellos. En el momento en el que cuestionas las decisiones judiciales, si esto sigue así manoseado por el gobierno de Sánchez ¿qué nos queda? ¿Cómo van a creer los ciudadanos en su poder judicial? Es muy grave que la decisión de un juez quede en entredicho. No pueden ser cuestionadas por cualquiera".