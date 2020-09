Julio César Herrero califica las explicaciones de Sánchez de su gestión: "No ha tenido capacidad de nada"

El analista político, Julio César Herrero, ha valorado las explicaciones dadas por el presidente del Gobierno ante el Congreso de su gestión de la crisis sanitaria: "Hay cermento armado que resulta bastante más flexible que el presidente del Gobierno", ha comenzado aclarando. "No hay razón alguna para dar el aprobado, ni siquiera a duras penas, de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de la pandemia. No han tenido ni capacidad de diagnosticar, de anticiparse ni de reaccionar. No me consta que haya habido aciertos razonables y constatables en ninguno de los tres. Luego, si eso ha sido así y no hay datos que me consten que lo desmientan, difícilmente uno puede estar satisfecho de la gestión".

Al finalizar el estado de alarma, el Gobierno se desentiende y responsabiliza a las comunidades autónomas

Con respecto a uno de los términos clave de la gestión de la pandemia, acuñado por el equipo del presidente Sánchez, Julio César considera que "esto de la 'cogobernanza' no existe, es otro invento del marketing del Gobierno. Existe cogobierno, pero no eso. Aun así, suponiendo que existiera, si cogobernanza hace referencia al gobierno compartido, habrá que asumir también que las responsabilidades son compartidas. Sin embargo, una vez que finaliza el estado de alarma, el Gobierno se desentiende y responsabiliza a las comunidades autónomas. Esto no es compatible con esa 'cogobernanza' que no existe".

"El presidente intenta llegar al final del día y mañana ya veremos. Su objetivo es mantener el poder y hace lo que tenga que hacer, como decir una cosa y la contraria, o decir una cosa y hacer la contraria. Y no pasa nada".



Julio César Herrero: "Pedro Sánchez no tiene estrategia, solo sigue la táctica de llegar al final del día y mañana ya veremos"

Por otro lado, Julio César Herrero ha señalado que "Pedro Sánchez no tiene estrategia, solo sigue tácticas, intentar llegar al final del día y mañana ya veremos y será otro día. Su único objetivo es el mantenimiento del poder y para eso hace lo que tenga que hacer, como decir una cosa hoy y mañana lo contraria, o decir una cosa y hacer otra, que es muy habitual. Y no pasa nada. Otra cosa es la consideración que esto merecería de la opinión pública o del electorado".

"El Gobierno responsabilizó al Partido Popular de no facilitar la gestión o al menos de no callar durante la crisis. El ejercicio de crítica ya se esgrime por parte de algunos miembros del Gobierno como al margen de la Constitución", ha concluido explicando en su intervención en el programa de Antonio Jiménez.