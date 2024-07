García Ortiz vuelve a nombrar a Dolores Delgado y la mayoría del Consejo Fiscal se niega a votar

El fiscal general del Estado no se rinde e insiste. Insiste a pesar de que el Tribunal Supremo ya anuló el nombramiento de Dolores Delgado. Insiste, a pesar de que la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales alegaron que ese nombramiento no era válido, porque no se había estudiado la posible incompatibilidad.

El fiscal antidroga Luis Ibáñez ha visitado esta noche el plató de 'El Cascabel' y asegura que "si esos siete fiscales hubiesen votado que Dolores Delgado es incompatible o tiene una prohibición para ostentar ese cargo, en ese caso el fiscal general del Estado no la hubiese podido proponer." Ibáñez recalca además que "esos siete vocales no han votado la existencia de la prohibición porque lo que se les ha ofrecido para valorar era un expediente que no contenía elementos para valorar si exisitía esa prohibición o no."

Y hoy, Dolores Delgado, ha sido de nuevo propuesta para fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esto ocurre tras una votación cargada de polémica. De 12 vocales, solo cinco han votado a favor del nombramiento. Los otros siete, es decir, la mayoría se han abstenido. Se han negado a votar porque aseguran que Alvaro García Ortiz estaba impidiendo debatir si Delgado es compatible para el cargo cuando su marido, el exjuez Baltasar Garzón, está especializado en esa materia.

Luis Ibáñez está convencido que lo que ha ocurrido hoy en el Consejo Fiscal "es un interfugio para cumplir de aquella manera la sentencia del Tribunal Supremo. La gran mayoría del consejo lo que le pide a Álvaro García Ortiz es que instruya un expediente para darles posibilidad de valorar con criterio suficiente nombramiento de Dolores Delgado."

Siete abstenciones de esas dos asociaciones de fiscales. Este es un dato importante porque el Consejo Fiscal es un órgano consultivo, pero su criterio sobre compatibilidades sí que es vinculante. Aún así, esos 7 fiscales no han querido votar en contra porque critican que les falta información sobre el perfil de Dolores Delgado. Algo que Álvaro García Ortiz no les ha permitido. Algo que lamentan las asociaciones de fiscales.

La Fiscalía ya había abierto la puerta a presentar una recurso contra la citación como testigo de Pedro Sánchez. Hoy tambien, la propia Begoña Gómez, la mujer del presidente, ha sido quién ya ha recurrido la decisión del juez Peinado. El abogado de Gómez, Antonio Camacho, dice que la diligencia del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid "carece de sentido".