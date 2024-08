Venezuela ha vuelto a vivir un fin de semana de protestas y represión. En Caracas, oposición y chavismo se han manifestado reuniendo a miles de simpatizantes. Según ha confirmado el gobierno de Maduro, ya son más de 2.000 los detenidos desde que el pasado 28 de julio se dieran a conocer los resultados de unas elecciones que volvieron a dar como ganador a Nicolás Maduro. Unos resultados que para la oposición y para la Unión Europea "no pueden ser reconocidos porque no hay evidencias". Hasta siete líderes europeos, entre ellos España, han pedido a Venezuela la publicación de las actas oficiales, así como "el fin a las detenciones arbitrarias, la represión y la retórica violenta contra la oposición y la sociedad civil”.

¿Posible conflicto civil en Venezuela?

A la espera de conocer el resultado oficial de las actas electorales, en Venezuela no cesa la represión en el segundo fin de semana de protestas. En las principales calles de Caracas se han vuelto a producir disturbios por parte de la Guardia Nacional de Maduro contra los manifestantes, dejando ya más de 2.000 detenidos, miles de heridos y desaparecidos. Un escenario que, de momento, no parece que vaya a concluir.

Para los venezolanos residentes en España, más de 400.000, la situación insostenible de su país no es de ahora. “Hablar del día a día es volver hacia atrás, la situación ahora se agrava mucho más. Esto no es por las elecciones de hace ocho días, eso es mentir, hablamos de una batalla espiritual de hace muchos años, los apagones eléctricos hace 15 años en el interior del país. Caracas siempre fue protegida, pero está viviendo desde hace tiempo los embates del coletazo que ha sufrido en el interior. Cuando un sacerdote habla de esto, siempre nos ponen de un lado ideológico. No soy de izquierdas ni de derechas, les invitaría a conocer cómo la Iglesia ha sido mediadora en estos contextos”, asegura Fray Marco.

El religioso venelozano, residente en España, responde en ‘El Cascabel’ sobre si la represión en su país puede acabar en un conflicto civil. “Tengo la esperanza de que no, de que reine la sensatez. Si un sector se empeña en ocultar lo que es evidente para todo el mundo, en esta oportunidad debido a los fraudes que han ocurrido, esta mujer se les adelantó, cómo es posible que nos haya hecho esta jugada, aún poniendo en evidencia lo que es evidente, el Consejo Nacional Electoral (CNE), es uno de los más seguros y más fiables. La verdad es dolorosa para aquel que se siente descubierto, apelo en la esperanza de que no haya un conflicto, pero se corre el riesgo de que lo haya. Estamos al borde de que se pueda desatar un conflicto gracias a que un sector que lleva 25 años gobernando. No busquemos más culpables, seamos responsables”, explica el fraile.

Oposición y chavismo salen a la calle: más de 2.000 detenidos

En una de esas manifestaciones ha estado presente Fray Marcos. El religioso venezonalo, conocido por su paso en ‘Masterchef’, ha liderado la protesta celebrada en la Puerta del Sol de Madrid el pasado fin de semana. “Venezuela es grito abierto que clama al cielo y un grito que a su vez se vuelve esperanza, muchos deberían ser los países que levanten la voz porque estén encaminados a vivir una situación como la de nuestro país”, asegura Fray.

“La pregunta es si quieren que sigan saliendo venezolanos para quedarse como un grupo de población minoritario que apoya esta ideología. No le hago publicidad ni propaganda política a nadie, lo que no quiero es ni azul ni rojo que incurran en estos actos de corrupción y de mentira y de desfachatez. No me toca a mi decirle a nadie lo que tiene que hacer”, explica el religioso.

Respuesta internacional

La Unión Europea ha emitido un comunicado en el que admite que no puede reconocer los resultados electorales de Venezuela. “Sin pruebas que las respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el Consejo Nacional Electoral no pueden ser reconocidos”, apunta el Consejo de la UE. Además, se reafirma en los datos aportados por la oposición en los que su candidato, Edmundo González, “parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa”. En esa declaración, la UE exige a Venezuela que “ponga fin a las detenciones arbitrarias, la represión y la retórica violenta contra la oposición y la sociedad civil”.

En otro comunicado, siete líderes europeos han pedido al gobierno de Maduro la publicación oficial de las actas. Entre esos países se encuentra España junto con Alemania, Francia, Italia, Francia, Polonia, Países Bajos y Portugal. Los dirigentes europeos argumentan que “la oposición indica que ha recogido y publicado más del 80% de las actas que se han producido en cada mesa de votación”, por lo que “esta verificación es esencial para reconocer la voluntad del pueblo venezolano”.

Sobre la repercusión internacional también ha hablado el religioso venezolano. Fray Marcos reconoce “el temor es que tiene en que la comunidad internacional siga mirando para otro lado y que otros países imiten esa actitud”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado