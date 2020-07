Fernando López Miras, sobre la Conferencia de presidentes: "Espero que Sánchez no nos utilice para una foto"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha entrado a valorar la Conferencia de presidentes que va a tener lugar este viernes en La Rioja, con la presidenta de la región Concha Andreu como anfitriona.

Es la primera vez desde la etapa como presidente de Gobierno de Mariano Rajoy que se convoca esta reunión, a la que han negado la asistencia el president e la Generalitat, Quim Torra, y el lehendakari Iñigo Urkullu. Euskadi y Cataluña serán las dos únicas comunidades autónomas que no estarán presentes en esta reunión en la que se debe tratar el reparto del fondo de reconstrucción alcanzado en la UE.

El presidente popular, ha explicado que su principal temor es que Sánchez les haga ir a todos los presidentes autonómicos para no decir, debatir y concluir nada, ya que todos tienen mucho trabajo este verano por delante dadas las circunstancias. "No nos haga perder el tiempo. Todos tenemos mucho trabajo en nuestras comunidades, y no me gustaría que nos utilizase mañana para hacerse una foto y una rueda de prensa respecto al fondo de la Unión Europea", ha explicado en 'El Cascabel'.

En este sentido, el murciano López Miras ha recordado cómo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con todos los presidentes de forma telemática hasta en 14 ocasiones en plena pandemia. En estas reuniones ya muchos presidentes regionales se quejaban de que eran monolíticas, donde no se debatía nada.

Poco se sabe de cómo va a transcurrir el evento de mañana. Y es que los presidentes, ha explicado López Miras, tan solo van a tener cinco minutos para hacer una valoración y plantear propuestas, un tiempo muy insuficientes dado que son más de 10 presidentes autonómicos y todos tienen muchas cuestiones de las que tratar.

López Miras además ha lamentado que todavía no haya un orden del día cerrado, algo que se ha venido haciendo durante las últimas conferencias, aunque él todavía no ostentaba el cargo en el que está ahora. "Se debatía unas semanas antes lo que se iba a debatir y cerrar", ha explicado.

También ha lamentado que no acudan los presidentes de Euskadi y Cataluña, que también se han quejado de los límites de tiempo. Pero para el popular, en su caso esta no es una excusa, ya que sus respectivos partidos no han ido a ninguna conferencia en los últimos años. De esta forma, ha explicado, se deja entrever que anteponen sus intereses nacionalistas a los de su región.