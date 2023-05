Emiliano García-Page, en TRECE: "Pedro Sánchez tiene que presentarse ante la urna y que se valore su trabajo"

Emiliano García-Page ha logrado revalidar como presidente de Castilla-La Mancha y sigue con la mayoría absoluta para el PSOE en esta comunidad autónoma, la única que se mantiene en un escenario de victoria del PP a pocos meses de las elecciones generales.

El PSOE ha logrado 17 escaños -de los 33 que forman las Cortes regionales- mientras que el PP ha obtenido doce y Vox, que entra con fuerza en el parlamento autonómico, suma cuatro escaños.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, analiza en 'El Cascabel' de TRECE los resultados de las pasadas elecciones del 28 de mayo. Al comenzar, ha hecho referencia a la felicitación que ha recibido por parte de Pedro Sánchez, tres días después de su victoria: “Si estaba buscando convocar elecciones, entiendo que todo eso hace que cualquier protocolo quede más atrás. La realidad es que ya me ha mandado un mensaje cariñoso”.

El presidente del Gobierno ha tomado la decisión de adelantar las generales sin reunirse con la dirección del partido. García-Page considera “necesario evacuar una consulta a la ciudadanía porque la realidad es que venimos del un infierno político y el ambiente es muy difícil de respirar de la M-30 para adentro, en términos políticos. Con el resultado del domingo, no había alternativa, había que convocar. Personalmente, creo nos evitamos unos cuantos meses de hostilidad innecesaria dando un espectáculo en medio de la presidencia europea”.

El presidente de Castilla-La Mancha hace un balance de la debacle del Partido Socialista y sus posibles detonantes: “Es evidente, ha habido un voto de castigo al PSOE. No hay una interpretación alternativa. Es muy injusto, desde mi punto de vista, porque muchos alcaldes han dejado el puesto cuando tienen el cariño de la gente. En general se ha hecho un análisis nacional”. Además, García-Page considera evidente que sus compañeros de partido han sido castigados injustamente: “Creo que han sido la inmensa mayoría. El PSOE tiene unos cuadros locales y regionales espectaculares. No me he encontrado a ningún alcalde que tuviera miedo a perder. El ambiente era espectacular, pero la realidad es que han pagado los platos rotos. La gente ha mandado un mensaje y han utilizado a los alcaldes y candidatos locales de carteros”.

La única excepción y victoria dentro del Partido Socialista ha sido Emiliano García-Page revalidando una mayoría absoluta para la presidencia de Castilla-La Mancha. “Creo que ha sido por la gestión, pro el equipo, por los mensajes, por la actitud... pero no cabe duda de que, desde hace tiempo, siempre tuve claro que en España la política la gente la valora si es sincera. El peor error en la dialéctica política es quedarse callado. La gente necesita de la conversación pública. La gente, quiero pensar que ha valorado un hilo conductor coherente. No solo es que hayamos revalidado mayoría absoluta, sino que hemos subido en votos”, analiza.

"Pedro Sánchez tiene que presentarse ante la urna y que se valore su trabajo"

A dos meses de las elecciones generales, unida a la debacle del PSOE en las autonómicas y municipales, son muchos los que se preguntan si será beneficioso que Pedro Sánchez vuelva a ser la imagen del partido como candidato en esta campaña. Emiliano García-Page opina que no hay dudas al respecto: “Es el único posible. El presidente en ejercicio tiene que presentarse ante la urna y que se valore su trabajo y su proyecto de futuro. Es lo lógico y se tiene que entender así. Es el secretario general del partido elegido por primarias y no hay debate ni lo debe haber”. En cuanto a la posibilidad de que se baraje la opción de presentar a otra persona, García-Page asegura que “ni tengo idea de esto ni me parece conveniente. No me van a ver en esa estrategia nunca. El PSOE está muy infartado, lógicamente. Aunque se veía un viento fuerte, tiendes a pensar que tu realidad se impone y esto es humano. Lo más grave para mí es que otras DANAS de este tipo venían acompañadas de subidas de paro, de crisis aguda... ahora, la realidad es que no hay eso y la crispación tiene un origen solamente político”.

Antonio Jiménez le ha preguntado si estaría dispuesto a sustituir a Pedro Sánchez si su partido lo requiriera: “No estoy en ningún tipo de aspiración personal. Quiero a mi tierra y ayudaré a la gobernabilidad del país y a que se restablezcan coordenadas de moderación. El país está reclamando un proceso de centralidad en el que, aunque haya diferencias, haya espacios para compartir. Ahora hay un tabique en el congreso de los diputados”. En cuanto a cuál será su postura a lo largo de esta campaña electoral para las generales y si apoyará a Sánchez, García-Page sostiene que no variará su discurso: “No me va a escuchar nadie, es decir, cosas diferentes de las que vengo diciendo, aunque defenderé siempre la opción que proteja más las políticas sociales. No sé si mi perfil será conveniente porque hay una opinión extendida de mi condición crítica y no sé si eso puede beneficiar”. Cuando le preguntan si hará campaña por el partido o por Sánchez, la respuesta es directa: “Siempre hago compaña por el partido socialista. No soy la esperanza de nada. Estoy en disposición de ayudar siempre que se tengan presentes unos límites como la cohesión nacional y la unidad del país. No solo no me voy a retractar, sino que lo llevo pensando desde hace 40 años”.