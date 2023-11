César Antonio Molina, exministro de Zapatero, en 'El Cascabel': "Europa nos está traicionando"

El exministro de Cultura en la etapa de Zapatero, César Antonio Molina, ha estado esta noche en El Cascabel para analizar la ley de amnistía registrada por parte del Partido Socialista, una ley que ha calificado de "catástrofe".

César Antonio Molina fue ministro de Cultura del PSOE y, aunque nunca fue militante del partido, ocupó esa importante responsabilidad durante el Gobierno Zapatero, y además, se autodefine como "socialista". Esta noche, en 'El Cascabel, ha manifestado que "está en una situación incómoda porque siempre ha votado al partido socialista y que ahora muchos socialistas se sienten culpables por lo que está pasando", en referencia a la ley de amnistía aprobada por Pedro Sánchez para conseguir los votos de Junts.

El exministro ha asegurado que, ya en los tiempos del Estatut, vio que "se iba por el mal camino", aunque algunos "se han dado cuenta de la catástrofe". César Antonio Molina considera que "Sánchez va a seguir adelante" y añade que "no sabemos nada del PNV, Bildu y Sumar", de los que, asegura, "están muy callados y no sabemos qué va a pasar con esos acuerdos".

Preguntado por si se consideraría tranfuguismo que un diputado socialista votara en contra de la amnistía, el ex ministro ha defendido que "se es muy injusto con socialistas como Emiliano García-Page porque están en una situación muy complicada porque han sido elegidos a través de las mentiras que ha contado Sánchez". "Exigirle heroicidad a diputados socialistas para que voten en contra no lo veo claro porque no va a pasar", ha sentenciado César Antonio Molina.

Por último, ha recordado que "muchos socialistas hemos votado a Feijóo, pero deberíamos haber sido más", ya que ha defendido que "mejor la sensatez de Feijóo que la insensatez de Pedro Sánchez". Con respecto a Europa, César Antonio Molina ha asegurado que "nos está traicionando porque ha advertido a otros países dónde la gravedad era menor". Además, ha añadido que "estamos muy cerca de lo que pasó en los años treinta", y ha acusado, una vez más, a Pedro Sánchez de ser "un autócrata".