El bombero que advirtió sobre el peligro que corría el restaurante de Madrid: "Era un plato peligroso"

El fuego se originó poco después de las 23.00 horas del pasado viernes en el italiano 'Burro CanagliaBar&Resto', ubicado en el número 16 de la plaza Manuel Becerra de Madrid. Las llamas se iniciaron cerca de la entrada del local, lo que ha dificultado la evacuación de las víctimas. Lo cuenta Daniel Sanz, bombero e influencer gastronómico, en 'El Cascabel': "Por desgracia ha pasado lo que no tenía que pasar. Yo hablé con el encargado y le transmití el miedo que se puede tener desde Bombero a intervenciones como esto. Le dije que si se incendiaba la cocina, con todo el decorado y tal, y como estaba situada, iba a ser muy difícil acceder a la cocina".



Tras el rescate la labor de los bomberos fue crucial, "Los compañeros me han dicho que sudaron mucho para conseguir extinguir el fuego. En un minuto ya estaban los bomberos, la policía, el SAMUR... Suerte que estaba cerca". Las causas del incendio se están investigando, pero las llamas se propagaron con rapidez por el techo y paredes del establecimiento. El local estaba decorado con multitud de objetos de materiales altamente inflamables. Una característica que formaba un cóctel peligroso si se tiene en cuenta que el plato estrella en el restaurante era una pizza flambeada que iba acompañada de un 'show' en el que la gente grababa las llamas que surgían de la pizza mientras se servía: "Le advertí que era un plato peligroso. Él lo sabía (el encargado), le dije que, por favor, este plato no hiciera trabajar de más a los bomberos".