Ayuso pronostica la fase final de la democracia en España: "No quiero ni llegar a pensarlo"

Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado muy crítica con la gestión de Pedro Sánchez en lo que se refiere a la investigación de su mujer por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. La presidenta de la Comunidad de Madrid considera que Sánchez está tratando de dividir a los españoles con sus últimas cartas y declaraciones. Para Ayuso, la "próxima misión" del Presidente del Gobierno tras criticar a la cúpula judicial es controlar el Tribunal Supremo e ir nombrando jueces en el CGPJ: "Es una persona que se cree, ejecutivo, legislativo y judicial". Añade que una vez dados esos pasos, "entraríamos en una fase final de nuestra democracia que no quiero ni llegar a pensar". La presidenta sostiene que "aún hay contrapesos" y que el gobierno de los jueces "tiene mucho que decir".

El papel de la Complutense

Sobre la comisión de investigación presentada por el PP de la Comunidad de Madrid en la Asamblea, Ayuso asevera que confía en las universidades madrileñas, pero que no puede permitir "que una mujer que no está licenciada" para dirigir una cátedra empañe la reputación de la Universidad Complutense de Madrid. "Todo en torno a ellos es falso", señala Ayuso, refiriéndose a Begoña Gómez y la tesis de Pedro Sánchez que, según la dirigente popular, es "de cartón". Afirma que "ojalá" puedan demostrar que la gestión de la UCM "ha sido impecable".

La Fiscalía y su pareja

En relación con el trato que ha recibido su pareja, Alberto González, por parte de la Fiscalía, Ayuso se muestra sorprendida por la "desproporción" entre el caso de su pareja y la mujer de Pedro Sánchez: "Me parece una desproporción como se han utilizado todos los poderes del Estado contra un ciudadano y como están a favor de la persona que sí duerme en la Moncloa y que sí tiene una actividad impropia de su formación y de su experiencia laboral simplemente por ser la 'mujer de' y que después todo lo que ella consigue, el Consejo de Ministros lo aprueba. Esto haría caer a cualquier gobierno". Sostiene que Sánchez pone a "activistas en las instituciones" y que a González no se le ha tratado "como a un ciudadano más". Ayuso afirma que si Alberto González no fuera su pareja, el caso hubiese "quedado en un pacto con Hacienda". Insiste en que su pareja "no es un personaje público" y que "se han pasado todos los límites": "Lo siguiente es parecerse a dictaduras bolivarianas"

"Sólo insulta"

En el plató de 'El Cascabel' de TRECE, Isabel Díaz Ayuso lamenta el episodio vivido en la estación de Chamartín: "Es muy frustrante". Además, señala al Ministro de Transportes por no dar explicaciones y añade que "solo insulta". Sobre el mismo Óscar Puente manifiesta que "tiene un grave problema con Madrid". Describe a Puente como un "chulo" y critica su actitud: "No se comporta como un ministro de primer nivel".

La Presidenta de la Comunidad de Madrid se dirige también a la familia Villacís que esta última semana ha tenido que sufrir la pérdida de Borja Villacís. Ayuso traslada sus condolencias a la familia y añade que está muy preocupada por el crecimiento del crimen organizado en el España. Sugiere que en Madrid faltan efectivos para tartar de controlar esta lacra.

Contundente Ayuso cuando habla del estado actual del periodismo en España: "Se está perdiendo la libertad". Y añade que el Gobierno diferencia entre periodistas buenos y malos: "Nada me duele más que haya periodistas que se comporten como la prensa del régimen. Lo digo yo que soy periodista".

"No va como un cohete"

Refiriéndose a la evolución económica del país, la líder madrileña insiste en que España no va "como un cohete" y argumenta que si la economía se sostiene es gracias "a las comunidades que gobierna el Partido Popular". Critica que el Gobierno "necesita que a Madrid le vaya mal" y señala que va "contra aquellos que nos trae prosperidad":

Sobre las próximas elecciones al Parlamento Europeo, Ayuso pide el voto para el PP; "va a ser una lucha evidente entre el PP y el PSOE". "No nos podemos confiar ni caer en los errores de las últimas elecciones" sostiene Ayuso ante las últimas encuestas publicadas que pronostica una remontada socialista. Sentencia que a Sánchez, Europa, "le importan un 0,0".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado