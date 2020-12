Antonio Naranjo: "Si hay batalla política por un hospital dedicado a pandemias no sé a dónde vamos"

Una nueva guerra política se ha abierto paso estos días entre la izquierda y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Más bien, según palabras de Antonio Jiménez, presentador de 'El Cascabel', un nuevo enfrentamiento promovido por la izquierda contra el Ejecutivo madrileño.

La inauguración del nuevo hospital de Madrid, el Centro de Emergencias Isabel Zendal, especializado en pandemias, ha sido la gota que colma el vaso.

Antonio Naranjo ha sido muy claro ante las últimas polémicas políticas surgidas alrededor de esta inauguración y la no presencia de ningún miembro del Gobierno, pese al haber sido invitados al acto: “Si con tanto drama sanitario y humano no se aleja la batalla política en la apertura de una instalación dedicada a pandemias, no sé a qué país estamos llegando”.

Jiménez deja claro que la crítica por parte de la izquierda es legítima, pero que deberían haber estado presentes en una inauguración que “celebra toda la ciudadanía”.

A lo que Naranjo contesta: “No hay ni uno solo dirigente político que pueda sacar pecho ante la gestión de la pandemia, pero Sánchez es que debería que esconder la cabeza. No tiene sentido que Las mismas personas que no quieren contar fallecidos, se ponen a contar si hay 100 más o 100 menos rastreadores en Madrid”.

El periodista continúa: “La vara de medir con la que se mide a Madrid se desmonta recordando el comportamiento desigual del Gobierno. Con toda esta actuación van a convertir a Ayuso en la presidenta de la Comunidad de Madrid durante los próximos 30 años”

La otra cara de la moneda fue la visita, hace dos semanas, a un hospital recién inaugurado de Toledo, completamente vació y sin personal sanitario, donde sí acudió Salvador Illa acompañado de los Reyes. Emiliano García-Page también estuvo en el acto, como presidente de Castilla-La Mancha y, como cuenta Cristóbal Cabezas, compañero de jefe de informativos de Castilla-La Mancha de COPE, el acto fue “completamente cordial y lleno de charlas amistosas”.

Se pregunta Jiménez si “estas diferencias tienen que ver con los diferentes colores políticos” de cada Comunidad, a lo que Naranjo sentencia: “Siempre se ha asustado a los madrileños sobre las circunstancias en que iban a ser atendidos en los hospitales, cosa que no se debería permitir. Un hospital nunca es mala noticia”.