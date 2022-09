Antonio Garamendi califica de "programación soviética" la intervención de precios propuesta por el Gobierno

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha analizado en TRECE la actualidad económica actual, haciendo referencia a las posibles consecuencias de limitar los precios de los alimentos básicos o explicando cuál es la postura de los empresarios sobre la subida salarial.

¿Qué pueden hacer los empresarios para ayudar a muchas de las familias que les cuesta llegar a final de mes?: “Esta inflación, que es un lastre, no solo afecta a las familias, sino que también afecta a las empresas. Nosotros estamos trasladando al Gobierno qué medidas podrían tomar, pero hay cosas que seguimos diciendo que habría que hacer, como por ejemplo deflactar la tarifa del IRPF porque lo que la gente necesita es más dinero en el bolsillo”, explica Garamendi mientras advierte que, mientras perdemos poder adquisitivo, el Estado sale ganando: “Tenemos que hacer ahorro energético, peor es muy importante que cada uno gestione su dinero, que nadie nos diga cómo se hace. Esto se hace teniendo más poder adquisitivo, más dinero en el bolsillo. Los beneficios no caen del cielo, hay una entidad que se beneficia de esto y es el Estado que ganan de 20 a 30 mil millones más que nos están quitando para repartirlo cuando podría estar en nuestros bolsillos”.

¿Límite de precio en los productos básicos?

Sobre la propuesta de Yolanda Díaz de topar el precio de los productos básicos, Garamendi confiesa que le parece “programación soviética. La ministra llega a decir que es un acuerdo. Hay una cosa en España que se llama la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y que tenemos los empresarios prohibidos acordar los precios, esto es cártel. Si lo hacemos estamos cometiendo un delito y me parece sorprendente que una parte del Gobierno proponga que hagamos un acuerdo de precios y esto es romper el libre mercado. ¿Alguien piensa en los pequeños supermercados, en los productores…? Queda mucho tiempo para elecciones y nosotros tenemos que ser un poco más serios. Creo que esto son titulares que despistan a la gente. Lo que hace falta es que la gente tenga más dinero en el bolsillo”.

Subida del salario mínimo

También, la vicepresidenta del Gobierno ha insistido en que es necesario subir el salario mínimo interprofesional, mientras los empresarios consideran que no es el momento más adecuado: "No sé por qué se habla del salario mínimo en septiembre cuando se debería hablar de ello en diciembre. Hay que hablar de cuál es la situación económica y creo que no toca, habrá que verlo en diciembre. Avisamos a la sociedad de que vienen curvas y debemos poner las soluciones entre todos y creo que obviar lo que tenemos… Llega un momento en el que el salario mínimo se puede llegar a convertir en otro factor regulado de los costes de una empresa porque en algunos casos se saltan las propias tablas salariales de algunos convenios".

Sobre el pacto de rentas, Garamendi explica que esto “supone subir el salario mínimo, también habría que hablar de las pensiones que se está anunciando que van a ir en función del IPC, también tendría que hablarse de los funcionarios… Y todo esto lo separan y dicen que van a hablar del pacto de rentas; esto ya existe y se llama negociación colectiva. No hace falta que lo llamen pacto de rentas, o se habla de todo o no hablamos de todo. En el pacto de rentas no estaría de más que se deflacte la tarifa del IRPF y esto supondría que la gente tuviera más dinero en el bolsillo y las empresas privadas que hacer ese esfuerzo”.

Nadia Calviño se reivindica

La vicepresidenta primera anuncia un “fuerte crecimiento” de la economía española y defiende el éxito de la reforma laboral. Antonio Garamendi adelanta que “este año vamos a crecer un 4 %” mientras que el año que viene estiman que se crecerá la mitad: “El problema no está aquí, está en el déficit que está en el 5 %. Con el 4 % deberíamos tener un déficit cero.El Estado podría gestionar mejor unos 70 mil millones de euros. Las empresas lo hacemos. Todavía no he oído hablar de que hay dinero que sobra, solo de que hay que recaudar más. ¿Me estoy gastando más de lo que gano? El Estado es igual que una familia”.