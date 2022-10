Antes de ser detenido, el hijo de Joan Laporta “escupió a su novia” en otro restaurante

El hijo de Joan Laporta fue detenido en una hamburguesería en Madrid. Estaba insultando a su pareja, incluso llegó a zarandearla. Los escoltas de la ministra Carolina Darías vieron lo que estaba sucediendo en esta terraza y se vieron obligados a intervenir. Después fue detenido y a las pocas horas fue puesto en libertad. ‘El Cascabel’ se ha desplazado hasta la calle de Madrid en la que ocurrieron los hechos. Antes de este incidente, el joven estuvo en otros restaurantes de esta zona, y de uno de ellos le echaron, así nos lo cuenta el camarero que le atendió:“Empezó a dar puñetazos en la mesa y a tirar las sillas. Le dije que la mesa y la silla no le habían hecho nada. Y la chica estaba llorando. Justo cuando iba a salir por la puerta, la chica estaba enfrente y cogió y la escupió. Y le dije, señor, sal de mi local o llamo a la policía. No dijo nada porque estaba con la mirada perdida”.

Otro camarero nos relata que vio su actitud agresiva y que se negó a servirle: “Me pidió que le sirviera dos gin-tonics, yo le vi que no me gustaba como estaba actuando con ella, los gestos, y le dije que no le servía”.