Alfonso Serrano, en TRECE: "El grupo parlamentario del PP de Madrid confía en la honorabilidad de Ayuso"

En medio de la guerra interna desatada en el PP tras lo vivido este jueves, TRECE ha podido hablar con el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, que ha explicado cómo se encuentra Isabel Díaz Ayuso y cómo está viviendo la situación el grupo parlamentario de la Comunidad.

"La izquierda de esta cámara lleva poniendo en cuestión la contratación durante el periodo de covid de la comunidad de Madrid durante mucho tiempo. Incluso ha habido un pleno dedicado a estas cuestiones, en el que se ha analizado este contrato", ha comenzado recordando. Serrano ha asegurado el contrato fue "firmado legalmente y auditado como marca la ley", y que además "ha pasado la intervención de la Comunidad de Madrid".

Para el portavoz popular, "lo más importante es que dicho contrato ha sido adjudicado sin la intervención o influencia de la presidenta". "Son más de 5 mil contratos que se hicieron en aquella época. Todos están en el portal de transparencia de la Comunidad, para cualquiera que quiera verlo. Es el ejercicio de transparencia que ha hecho la Comunidad", ha explicado en relación a la enorme cantidad de contratos que se firmaron en los primeros meses de la pandemia.

Y ha añadido: "La época en la que el Gobierno de España no facilitaba material. Las Comunidades Autónomas se embarcaron en una guerra por conseguir material para sus trabajadores. Ese contrato es perfectamente legal y transparente, y ha seguido todas las pautas que debe seguir un contrato en esta situación de emergencia".

"Lo que ha dicho la presidenta es que a raíz de las informaciones que se le trasladan desde el partido, lo que le confirman es que existe una relación comercial con esa empresa, porque su hermano lleva más de 26 años en ese sector", ha recordado respecto a las declaraciones de la líder del ejecutivo madrileño de este jueves.

Además, ha querido poner en valor el trabajo de esta: "Yo he tenido la fortuna de trabajar con Ayuso desde 2019 y he visto como la izquierda ha intentado cuestionar su honorabilidad, la de su padre fallecido, la de su madre, la de su hermano. Uno ya entiende lo que está ocurriendo. Ahí está ese contrato, con el que no habido ningún tipo de influencia, ni con ese ni con otro".

Serrano ha definido la sensación del partido como "tristeza" y se ha remontado a las elecciones celebradas en mayo. "El 4-M supuso un antes y un después. Me sentía muy orgulloso de que nos llamaran compañeros de partidos de otros sitios, trasladando su agradecimiento por haber trasladado ilusión al partido. Que ese trabajo de ilusión se vea tapado por esto es un poco frustrante", ha explicado.

En cuanto al grupo parlamentario de la comunidad, el portavoz asegura que "está bien". "Yo siempre doy la cara y pongo en valor a cada uno de los 65 diputados que forman este grupo. Evidentemente con sensación de tristeza por lo que está sucediendo pero confiados en la honorabilidad de la presidenta. No ha sido un día fácil, pero yo la he visto muy fuerte y confiada. Hemos visto que las informaciones eran veraces y que lo que decía la presidenta tenía razón", han sido sus palabras.

Respecto al futuro del conflicto, Serrano asegura no saber que va a ocurrir. "Lo que tengo claro es que en la Comunidad de Madrid ha habido un Gobierno que se ha dejado la vida por los madrileños, una presidenta que lo ha dado todo en la defensa de los intereses de Madrid, por encima de todo. Estoy seguro de que mañana por la mañana sale el sol y tenemos que seguir trabajando por los madrileños y cumpliendo nuestros compromisos, desde la confianza absoluta en el Gobierno de la Comunidad y su presidenta", ha apuntado.

Y concluye: "Hay que ser prudente, ver como se han desarrollado los acontecimientos en este jueves. La presidenta ha seguido todos los pasos de manera leal con su partido, y la confianza depositada se ha devuelto con votos".