Agente herido por los narcotraficantes: "Creía que me moría"

La pasada madrugada unos contrabandistas de tabaco embistieron a un coche camuflado de la Guardia Civil en Cádiz. Es otro ejemplo de cómo se las gastan los narcos. Una dura lucha contra el narcotráfico que conoce muy bien Daniel. Retrocedemos nueve años. Este agente persiguió durante 40 kilómetros a una furgoneta que llevaba media tonelada de hachís. Al final, su patrulla fue embestida a 160 kilómetros por hora.

El vehículo de la Guardia Civil destrozado. Este coche más las armas reglamentarias eran las únicas herramientas de Daniel Flores y su patrulla contra los narcos. Una persecución muy peligrosa que deja en evidencia una vez más la falta de medios y personal en la Guardia Civil. Tras el incidente, Daniel estuvo tres años de baja por unas lesiones que aún arrastra. Lo peor es que, una década después, sigue sufriendo el dolor y la impotencia del ataque. Impotencia porque además nadie le ha llamado para felicitarle por su trabajo. Ya lo dice Daniel Flores: "muerto no quiero medalla y vivo no me la dan".

'El Cascabel' de TRECE ha podido entrevistar al protagonista de esta historia. Daniel nos cuenta como vivió ese día: "Lo recuerdo como el peor día de mi vida, creía que me moría, me arrolló un furgón mientras hacíamos un control". El mismo exagente cuenta lo habitual que son estos episodios y lo desprotegidos que están los agentes de policía que se dedican a la persecución del narcotráfico: "Lamentablemente, estos incidentes son muy habituales, afrontamos mucho riesgo en esta zona y necesitamos más medios"