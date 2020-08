Adolfo García Sastre: "Es muy difícil que sepamos la eficacia de ninguna vacuna antes de principios de 2021"

Hace unos días supimos la reinfección de una persona china que había estado en España, y las preguntas sobre posibles reinfecciones se dispararon en cuestión de horas. Adolfo García Sastre, jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, ha explicado en 'El Cascabel' si es o no posible que una persona que haya pasado el virus pueda volver a pasarlo.

Según ha explicado "no están todos los datos disponibles, pero podemos ver casos esporádicos de reinfección. No todos los que hayan pasado el virus son 100% inmunes", ha reconocido, aunque ha querido matizar cómo puede volver a estar esta nueva reinfección: "Lo que estamos viendo son casos aislados de gente que se reinfecta, pero estas personas tienen menos tiempos de infección y tienen síntomas menos severos. Son casos aislados pero que van a ocurrir".

El debate sobre la inmunidad

Asimismo, el médico experto en esta materia ha aprovechado su entrevista en TRECE TV para saber si la inmunidad a la que se somete una persona que haya pasado el virus es para siempre o no, una de las preguntas que muchas personas se están haciendo en las últimas horas.

"No lo sabemos. Los anticuerpos no han declinado suficiente, y esta zepa del coronavirus no lleva mucho. La inmunidad de todos los coronavirus en humanos suele durar dos o tres años. Yo me imagino que durará lo mismo más o menos, pero no lo sabemos y si en estos dos o tres años tenemos una vacuna no generaría muchos problemas", ha reconocido.

Las vacunas, en el punto de mira

Sobre las vacunas precisamente García Sastre ha querido mandar un mensaje, después de que en las últimas horas la vacuna producida MODERNA haya dicho que podría tener la suya disponible el 3 de noviembre, coincidiendo con las elecciones americanas. "No hay vacunas mejores o peores. Lo importante es qué datos se tienen de las vacunas más desarrolladas", ha dicho.

En este sentido, el jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York ha explicado que ninguna de las vacunas en marcha; dos en Occidente, una rusa y otra china; tienen los datos de eficacia disponible y sin ellos es difícil adelantar si el fin de este coronavirus está cerca o no. "No tenemos datos de eficacia de ninguna, y no creo que haya disponibles datos de eficacia antes de que acabe este año o comienzos del que viene", ha explicado, y ha insistido en "es muy difícil que sepamos la eficacia de ninguna vacuna antes de principios del año que viene".

Sin estos bueno datos, "sería una catástrofe suministrarla a la sociedad la vacuna. Si no funciona sería un caos tanto para la actual como para las siguiente. El riesgo sería tan impactante que no se debe asumir", ha reconocido.