Antonio Jiménez: "Este Gobierno, como no tiene plan B, es probable que nos lleve al abismo"

En estas últimas horas, probablemente hayan recibido ustedes esta portada de una revista satírica, irónica de contenido político, revista que se singularizó en el Tardofranquismo y también en la Transición por ser la revista crítica y, evidentemente, pues expone de forma muy brillante y con mucha ironía contenidos políticos.

La portada, como ustedes, es la del viñetista Ramón, también un gran dibujante de la Transición y del Tardofranquismo, en la que vemos al político de turno hablándole a los ciudadanos, a la plebe, diciéndoles algo así como: “O nosotros o el caos. O nosotros que somos la solución a todos los problemas o aquí va a venir un momento”. Y la gente prefiere el caos antes que a políticos como este lógicamente y el político a su vez le responde: “No hay problema. Es igual, también nosotros somos el caos. Somos lo que somos y, además, el caos”.

Esto viene a cuento porque el señor Ábalos, el ministro de Transportes, vino a decir ayer algo parecido o similar a esto que el político de la revista ‘Hermano Lobo’ le decía a la plebe en esos momentos: o el estado de alarma o el caos, no hay alternativa posible.

Pues mire usted, sí puede haber alternativa posible. El Gobierno se aferra al Estado alarma porque esta forma tiene un control durante 15 días más, hasta el veintitantos de mayo, de la situación y eso le garantiza que, por lo menos, puede ir canalizando medidas que no incomoden demasiado desde el punto de vista social y crítico. Y por eso se aferra a ese estado de alarma.

¿La oposición qué le dice? Puede levantar el estado de alarma y aprobar medidas en virtud de leyes como la de Seguridad Ciudadana o la de Salud Pública y, sobre todo, lo que no puede hacer, que lo que está haciendo el gobierno, es ligar de una forma determinante la suerte de los tres millones de trabajadores que se han acogidos al ERTE al fin del estado de alarma de tal forma que se querían desamparados esos trabajadores.

Que usted, la parte económica del estado de alarma, prorrogue los ERETEs, los expediente de regulación temporal de empleo de estos trabajadores varios meses más hasta que sus empresas puedan coger velocidad de crucero y olvídese del estado de alarma, que lo que hace es restringir sobre todo las libertades y restringir los movimientos de las personas y confinarlas en su casa, pero no, el Gobierno se ha cerrado a ello porque dice que tendría que hacer una nueva ley, etcétera, etcétera. Y eso sería caótico, incluso.

El caso es que mañana tiene que votarse la prórroga del estado de alarma. La decisión última la tendrá que tomar el Partido Popular: si apoya el estado de alarma 15 días más, desde el 9 de mayo hasta el 24 de mayo. Bueno, pues será porque sus barones así lo están pidiendo al propio Casado. Han decidido los dirigentes principales, bueno, vamos a darle una última oportunidad al Gobierno y en estos 15 días que presente un plan alternativo al estado de alarma, ya que no lo tiene porque no tiene, ese plan B que dice que no hay porque si no sería el caos y le damos así tiempo para que reaccione y nos presente un proyecto de salida definitivo de la pandemia y, sobre todo, de abordaje para reactivar la economía, que es lo que más interesa e importa a los ciudadanos una vez que, efectivamente, se controle definitivamente la epidemia.

Mañana sabremos si el PP se abstiene y, con esa abstención, le permite al Gobierno sacar adelante la prórroga del estado de alarma o si tiene que votar a favor porque de otra forma el Gobierno saldría derrotado y, entonces, yo no digo que entremos en el caos, pero es evidente que este Gobierno como no tiene plan B, es probable que nos lleve al abismo, así que ya veremos.