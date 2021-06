Antonio Jiménez: "Sánchez no tiene motivos para que le creamos"

Pedro Sánchez ha dicho hoy en el Congreso que no va a haber referéndum. Que el Partido Socialista jamás permitiría un referéndum independentistas. Pero hay precedentes que dicen que no muestra ninguna credibilidad aquello que pronuncia Sánchez. Desde el punto de vista de las hemerotecas con promesas incumplidas y anuncios que al final han sido todo lo contrario. No iba a pactar con Podemos porque tendría insomnio y terminó con Iglesias. Sánchez no tiene motivos para que le creamos.