Jiménez: "Que el ministro de Justicia se lo haga mirar y que mire a sus compañeros de Andalucía"

Vídeo

Hoy cobra más relevancia, sin duda alguna, la confirmación de la sentencia, en general, del caso Gürtel, por parte del Tribunal Supremo y después de los recursos que se presentaron. Una sentencia que confirma, en general, la totalidad de las condenas de los procesados en su día y condenados: los Correa, Bárcenas, etc etc. Pero es una sentencia muy importante desde el punto de vista político porque tiene un matiz totalmente sustancial. Y es el hecho de que el Tribunal Supremo haya deslegitimado la frase que en su día utilizó Pedro Sánchez, de aquella sentencia de la Audiencia Nacional, para justificar su moción de censura contra Mariano Rajoy. Y que le llevó a La Moncloa.

Aquella frase que dictó el entonces magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada (de tendencia progresista), le valió al señor Sánchez para coger el rábano por las hojas y presentar aquella moción de censura que derribó a Mariano Rajoy. Esa frase, en el contexto de aquella larga y extensa sentencia, según el Tribunal Supremo (ahora que ha confirmado la totalidad prácticamente de la sentencia), fue excesiva.

Por tanto, deslegitima la justificación de aquella moción de censura por parte de Sánchez, que le mantiene en La Moncloa desde entonces. José Ricardo de Prada escribió aquel suelto diciendo que había una caja B del Partido Popular (no se había juzgado, pero él lo introdujo aquello), una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente en ocasiones en simples hojas manuscritas. Como las correspondientes al acusado Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o, en otros casos, cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido.

José Ricardo de Prada decía que había una caja B, y eso no es cierto. El Supremo ha considerado excesiva esa afirmación de aquel magistrado, que de manera intencionada (evidentemente) introdujo este matiz en la sentencia para justificar, por parte de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, una moción de censura que ahora se ha revelado como una auténtica mentira. Como así lo ha dicho Pablo Casado, el líder del Partido Popular.

Por eso digo que es muy importante, desde el punto de vista político, analizar la sentencia del Supremo del caso Gürtel. Porque, evidentemente, se basó en una mentira la moción de censura que llevó al señor Sánchez a La Moncloa.

Por lo demás... Hombre, si comparamos la condena que se le impone al Partido Popular... A título lucrativo, dice que se benefició en dos campañas electorales de dos municipios de Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón: en total, aproximadamente unos 250.000 euros, que ahora tiene que devolver el Partido Popular. Eso es todo lo que el Partido Popular tiene que abonar en relación con esa sentencia.

Bueno, pues si todo eso se compara con los millones y millones robados en Andalucía y que no se han devuelto, ya me dirán ustedes si esto resiste comparación alguna. Y hay todavía algún ministro de Justicia que va diciendo que es muy preocupante que pasen estas cosas. Al hilo de la sentencia del Supremo. Que se lo haga mirar y que mire a sus compañeros de Andalucía. De lo que hizo el Partido Socialista en ese puerto de Arrebatacapas en el que se convirtió el socialismo andaluz, con los millones dilapidados a los parados y a mucha gente que entonces necesitaba ese dinero. Y no precisamente para que se fuera al bolsillo de los que se enriquecieron.