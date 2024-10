A Israel no le conviene atacar instalaciones nucleares, no tendría el apoyo de sus aliados

La capacidad militar de Irán es superior a la que ha exhibido hasta ahora, pero "mide mucho lo que hace". También "Israel lo mide y lo va a medir. Atacará cuando y dónde le convenga". Su fuerza aérea es muy superior a la iraní, suficiente para acabar con ella. Es la opinión del General Vicente Díaz de Villegas, que, retirado ya, ha estado al mando de misiones internacionales en las que, bajo el paraguas de la OTAN o la ONU, ha participado el Ejército español.

En El Cascabel del Fin de Semana de Trece, el militar descarta, de momento, que Netanyahu use armas nucleares. A su juicio, "sólo las emplearía en caso de que pudiera ser destruido y ése no es el caso". Tampoco espera que use la fuerza para atacar las instalaciones de enriquecimiento de uranio del régimen de los ayatolahs, porque no contaría con el apoyo de sus aliados, Estados Unidos o Reino Unido. Y China, que ha negado a Rusia el uso de armas nucleares en Ucrania, también estaría en contra. Para atacar Irán, la fuerza israelí es más que suficiente. Pero esos aviones necesitarían acciones cisterna y "si quieren lanzar bombas antibunker tiene que contar con la Casa Blanca, necesita su apoyo".

En está creando una franja de seguridad en torno a su territorio. En opinión de Díaz de Villegas, la estrategia es clarísima. Primero, controla la franja de Gaza. Y espera, con el fin de no dividir sus fuerzas, a pesar de que Hezbollah le castiga lanzando cohetes en el norte: "Hezbollah no ha respetado la Resolución 1701 de 2006, que dice que no puede haber grupos armados en Líbano, que solo puede estar su ejército. Entran continuamente, tiran cohetes y secuestran para intercambiar a los capturados por sus terroristas. Israel ha esperado al momento oportuno, cuando ya tiene Gaza bastante controlada, para lanzar esta operación".

Piensa el General que la operación israelí sobre el Líbano ha mostrado la gran maestría de los servicios de inteligencia del estado judío: "ha sido un éxito, porque ha decapitado la cúpula de Hezbolláh. Y, ahora, están desarrollando lo que se conoce como "explotación del éxito". Sin meter gran cantidad de fuerzas en Líbano, con comandos de operaciones especiales y con unidades acorazadas-mecanizadas, van haciendo pequeñas operaciones sobre objetivos concretos. Esto les ha costado ocho muertos, pero el enemigo lleva más. Israel no puede intervenir hombre a hombre contra Hamas o Hezbollah, porque lleva las de perder. Tiene que aprovecharse de su superioridad tecnológica. Ahora, está intentando alejar a Hezbolláh al norte del río. Desde allí pueden llegar cohetes, pero no incursiones de gente armada, como ocurrió el pasado 7 de octubre.